LIFESTYLE

Η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο

 14.09.2025 - 08:58
Η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στο Καλλιμάρμαρο για να δει από κοντά την Άννα Βίσση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η εντυπωσιακή έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Η απόλυτη σταρ, άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» ανέφερε στα πρώτα λόγια της η τραγουδίστρια με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο από τη συναυλία στο LifeNews.

 

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...

  •  14.09.2025 - 07:50
  •  14.09.2025 - 08:15
  •  14.09.2025 - 07:58
  •  14.09.2025 - 09:10
  •  14.09.2025 - 08:29
  •  14.09.2025 - 08:05
