Η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο

Η απόλυτη σταρ, άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» ανέφερε στα πρώτα λόγια της η τραγουδίστρια με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.