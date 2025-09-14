Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο: Τυφλός άνδρας βλέπει ξανά μετά από 20 χρόνια χάρη σε σπάνια επέμβαση «δόντι-στο-μάτι» - Δείτε βίντεο

 14.09.2025 - 08:52
Απίστευτο: Τυφλός άνδρας βλέπει ξανά μετά από 20 χρόνια χάρη σε σπάνια επέμβαση «δόντι-στο-μάτι» - Δείτε βίντεο

Για περισσότερα από 20 χρόνια ο 34χρονος Brent Chapman από τον Καναδά ηταν βυθισμένος στο σκοτάδι. Τώρα μπορεί ξανά να δει χάρη σε μια εξαιρετικά σπάνια χειρουργική επέμβαση γνωστή ως «tooth-in-eye surgery».

Ο Chapman είχε χάσει την όρασή του σε ηλικία 13 ετών, εξαιτίας του συνδρόμου Stevens-Johnson, μιας σπάνιας αλλεργικής αντίδρασης στην ιβουπροφαίνη. Για δύο δεκαετίες, δοκίμασε πολλές θεραπείες χωρίς επιτυχία, μέχρι που συνάντησε τον οφθαλμίατρο Dr. Greg Moloney στο νοσοκομείο Mount Saint Joseph του Βανκούβερ.

Πώς λειτουργεί η επέμβαση «δόντι-στο-μάτι»

Η μέθοδος, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και έχει εφαρμοστεί σε μερικές εκατοντάδες ασθενείς παγκοσμίως, είναι περίπλοκη και πολυσταδιακή. Το δόντι του ασθενούς αφαιρείται, διαμορφώνεται με τρύπα στο κέντρο, τοποθετείται ένας τεχνητός φακός και στη συνέχεια εμφυτεύεται στο μάτι.

Ο Dr. Moloney εξήγησε ότι η χρήση του ίδιου του δοντιού μειώνει τον κίνδυνο απόρριψης από τον οργανισμό. «Συνήθως η πρώτη αντίδραση είναι σοκ και δυσπιστία ότι κάτι τέτοιο υπάρχει», σημείωσε.

Ο ίδιος ο Chapman παραδέχτηκε ότι αρχικά η ιδέα του φάνηκε «σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας». Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: αμέσως μετά το χειρουργείο μπόρεσε να δει τις κινήσεις των χεριών του, ενώ μετά την πλήρη ανάρρωση είχε όραση 20/30 στο μάτι.

«Νιώθω φανταστικά. Η όραση επέστρεψε και είναι σαν ένας εντελώς νέος κόσμος», δήλωσε. Η πιο συγκινητική, όμως, στιγμή ήρθε όταν κοίταξε στα μάτια τον γιατρό του: «Όταν είδα τον Dr. Moloney, κλάψαμε και οι δύο. Δεν είχα πραγματική οπτική επαφή εδώ και 20 χρόνια».

Δείτε βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

