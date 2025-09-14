Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τίτλοι τέλους» για θρυλικό καφέ στα ορεινά - «Οι καλύτεροι λουκουμάδες των Πλατρών» - Η συγκινητική ανάρτηση γεμάτη όμορφες στιγμές

 14.09.2025 - 08:45
«Τίτλοι τέλους» για θρυλικό καφέ στα ορεινά - «Οι καλύτεροι λουκουμάδες των Πλατρών» - Η συγκινητική ανάρτηση γεμάτη όμορφες στιγμές

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στέκια των Πλατρών, το «καφέ Αντώνης» στις Πάνω Πλάτρες που έγινε γνωστό για τους λουκουμάδες του, ρίχνει αυλαία μετά από δεκαετίες παρουσίας, με την ιδιοκτήτρια να ανακοινώνει την απόφασή της να αποσυρθεί.

Αυτούσια η ανακοίνωση των ιδιοκτητών:

Αγαπημένοι μας πελάτες και φίλοι!!
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι ΤΟ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΤΩΝΗΣ κλείνει διάπλατα τις πόρτες του! Οι αγαπημένοι σας λουκουμάδες δεν θα είναι πια κοντά σας, αφού η επιχείρηση μας, συνειδητά αλλάζει διεύθυνση και με πολλή αγάπη στην ιστορία αυτού του καφέ.

Ο πιο όμορφος χώρος, η πιο ωραία γωνιά των Πλατρών, με τους πιο δροσερούς πλάτανους...εκεί που πέρασα από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου μέχρι τις πιο δύσκολες. Εκεί που πέρασα όλα μου τα καλοκαίρια όταν ήμουν μωρό με τον Νεοκλή & την Ελένη.. την αγαπημένη μου γιαγιά και τον παππού. Το καφέ που ξέρει όλη Λεμεσός , από γενιά σε γενιά. Γιορτάσαμε γενέθλια και ζήσαμε πράγματα που θα κουβαλώ πάντα στην καρδιά μου.

Και ναι η Μαρία έκανε τους καλύτερους λουκουμάδες των Πλατρών.

Για όσους έσπευσαν να δοκιμάσουν την τύχη τους με το να αντιγράψουν, όσο κι αν τους ενοχλεί, να τους ενημερώσουμε πως οι μαϊμούδες είτε τους δώσεις διαμάντια είτε μπανάνα, πάλι την μπανάνα θα διαλέξουν!

Η ιδιοκτήτρια λοιπόν, Μαρία αποφάσισε να αποσυρθεί, προς το παρόν. Τόσα χρόνια συνεχόμενης δουλειάς από τον καιρό του παππού Αντωνή και μετά του Νεοκλή και της Ελένης, και με τη σειρά της η Μαρία αποφάσισε να κλείσει αυτό το κύκλο…με μεγάλη συγκίνηση θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ολόψυχα για την ΑΓΑΠΗ & ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ! Καλή νέα αρχή στους καινούργιους ιδιοκτήτες, αλλά και σε όποιους θα σπεύσουν θα έχουν μια μικρή θέση εκεί. Να φροντίζετε αυτό το στολίδι των Πλατρών!

Κλείνει πόρτα, ανοίγει καμαρόπορτα..

Για όλους τους υπολοίπους 15Αύγουστους η ψυχή μας θα είναι κάτω από τους πλατάνους του Αντωνή.. και να θυμάστε ότι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους κάνουν οι άνθρωποι...

Εις το επανιδείν!

