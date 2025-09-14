Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες
Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...
Οι δύο επιβάτες σταμάτησαν παρά τον αυτοκινητόδρομο από Αγία Νάπα προς Ριζοελιά, συγκεκριμένα στην αερογέφυρα Σωτήρας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβάτες δήλωσαν στην Αστυνομία ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αποτσίγαρο στο εσωτερικό του οχήματος.
