Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Οι δύο επιβάτες σταμάτησαν παρά τον αυτοκινητόδρομο από Αγία Νάπα προς Ριζοελιά, συγκεκριμένα στην αερογέφυρα Σωτήρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβάτες δήλωσαν στην Αστυνομία ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αποτσίγαρο στο εσωτερικό του οχήματος.

Δείτε το βίντεο από RoadreportCY