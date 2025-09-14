Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

 14.09.2025 - 08:29
Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Παραλίγο τραγωδία αφού χθες το βράδυ γύρω στις 21:20 επιβάτες οχήματος αντιλήφθηκαν καπνό στο εσωτερικό του ενώ βρίσκονταν εν κινήσει.

Οι δύο επιβάτες σταμάτησαν παρά τον αυτοκινητόδρομο από Αγία Νάπα προς Ριζοελιά, συγκεκριμένα στην αερογέφυρα Σωτήρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβάτες δήλωσαν στην Αστυνομία ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αποτσίγαρο στο εσωτερικό του οχήματος.

Δείτε το βίντεο από RoadreportCY

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν
Καιρός: Ζέστη με… βροχές στα ορεινά – Αλλάζει το σκηνικό την Τρίτη – Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»
Σχολικές τσάντες: Ο «κρυφός κίνδυνος» για την υγεία των παιδιών – Συστάσεις για πρόληψη και μέτρα στα σχολεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

 14.09.2025 - 08:15
Επόμενο άρθρο

«Τίτλοι τέλους» για θρυλικό καφέ στα ορεινά - «Οι καλύτεροι λουκουμάδες των Πλατρών» - Η συγκινητική ανάρτηση γεμάτη όμορφες στιγμές

 14.09.2025 - 08:45
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

  •  14.09.2025 - 07:50
ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

ΑΤΑ: Νέα συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με υπουργό Εργασίας – Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν

  •  14.09.2025 - 08:15
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»

Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»

  •  14.09.2025 - 07:58
Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

  •  14.09.2025 - 09:10
Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Σοκαριστικό βίντεο – Όχημα στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα οι επιβάτες – Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

  •  14.09.2025 - 08:29
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο

Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο

  •  14.09.2025 - 08:05
Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες

Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες

  •  14.09.2025 - 07:26
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν

  •  14.09.2025 - 07:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα