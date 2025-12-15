Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 15.12.2025 - 13:41
Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

Παρόλες τις ανακοινώσεις και δηλώσεις, Φειδίας Παναγιώτου και Χριστόφορος Τορναρίτης δεν κατέθεσαν ακόμη αίτηση για εγγραφή πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από τη στιγμή που θα κατατεθεί η αίτηση χρειάζεται τουλάχιστον ένας μήνας για να ελεγχθούν όλα όσα απαιτεί η νομοθεσία. Στην περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα εννοείται πως θα χρειαστεί περαιτέρω χρόνος.

«Γίνεται έλεγχος νομιμότητας και συνταγματικότητας του καταστατικού, έλεγχος των 300 υπογραφών που συνοδεύουν την αίτηση ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Αν κατατεθεί και έμβλημα, το οποίο είναι προαιρετικό, γίνεται επίσης έλεγχος της νομιμότητάς του. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε με το καταστατικό ως προς τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητά του, αν υπάρχουν οι 300 υπογραφές από πολίτες εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο, αν το έμβλημα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, είτε με οτιδήποτε άλλο, τότε στέλνουμε επιστολή με τις παρατηρήσεις. Στη συνέχεια ο αιτητής πρέπει να απαντήσει και να προχωρήσει σε διορθωτικές αλλαγές», αναφέρουν οι πηγές στο ThemaOnline.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές Εκλογές είναι ορισμένη για τις 6 Μαΐου 2026. Άρα μέχρι τις 6 Μαΐου, αν η «Άμεση Δημοκρατία» και το «Σήκου πάνω» θέλουν να συμμετέχουν ως κόμμα θα πρέπει το αργότερο να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις αρχές Απριλίου, λαμβάνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για εξέταση των προϋποθέσεων.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να κατέλθουν ως συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων. Αυτό όμως ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εκλεξιμότητά τους καθώς ο νόμος ορίζει ότι οι ανεξάρτητοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή εδρών.

Συγκεκριμένα, το ισχύον εκλογικό σύστημα προβλέπει τη διάθεση των βουλευτικών εδρών στην Α' κατανομή με το σύστημα της απλής αναλογικής, ενώ στις δύο φάσεις της Β' κατανομής εφαρμόζεται ενισχυμένη αναλογική με ποσοστά 3,6% και 7,2% αντίστοιχα. Η προσκύρωση των βουλευτικών εδρών μετά την εξαγωγή των τελικών εκλογικών αποτελεσμάτων, γίνεται σε δύο στάδια. Προηγείται η πρώτη κατανομή εδρών, που διενεργείται από τους οικείους Εφόρους Εκλογής κάθε εκλογικής περιφέρειας ξεχωριστά, και στη συνέχεια ακολουθεί η δεύτερη κατανομή εδρών, που διενεργείται από το Γενικό Έφορο Εκλογών.

Τονίζεται πως για να πάρει έδρα ανεξάρτητος υποψήφιος, ή συνδυασμός ανεξάρτητων, πρέπει να λάβουν συγκεκριμένο αριθμό ψήφων. Συγκεκριμένα, πρέπει να «πιάσουν» το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής, δηλαδή, τον αριθμό των έγκυρων ψήφων της εκλογικής περιφέρειας διά του αριθμού των εδρών.

Ιστορική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην υπογραφή στο Παρίσι της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας.

