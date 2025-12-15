Μετατέθηκε για την Πέμπτη η συνάντηση της Ολγκίν με Φιντάν

Στην συνέντευξή της στο ΑΝΚΑ η Ολγκίν ανέφερε συγκεκριμένα ότι η συνάντησή της στην Άγκυρα με τον Χακάν Φιντάν μετατέθηκε για την Πέμπτη λόγω βεβαρυμένου προγράμματός του, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επαφών αυτών.

Όπως σημείωσε, στόχος της είναι να παρουσιάσει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μια θετική εικόνα της διαδικασίας και να εισηγηθεί τη διοργάνωση άτυπης συνάντησης σε διευρυμένη μορφή «πέντε συν ένα».

Στο διευρυμένο αυτό σχήμα προβλέπεται η συμμετοχή, πέραν των δύο κυπριακών πλευρών, των εγγυητριών χωρών Τουρκίας, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και του ΟΗΕ.

Η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ δήλωσε ότι, καθώς και οι δύο ηγέτες έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να εισέλθουν σε μια νέα φάση, προετοιμάζεται ένα προσεκτικά σταδιακό διπλωματικό βήμα με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για το Κυπριακό, οι οποίες παραμένουν σε στασιμότητα από το 2017.

Το ΑΝΚΑ αναφέρει ότι σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, σχεδιάζεται τριμερής συνάντηση των δύο ηγετών στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ τον Φεβρουάριο εξετάζεται η πιθανότητα άτυπης συνάντησης σε διευρυμένο σχήμα, με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, η Ολγκίν τόνισε ότι ο Ιανουάριος θα αποτελέσει καθοριστική περίοδο προετοιμασίας και ότι στο διάστημα αυτό οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών θα κληθούν να επιλύσουν τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, πριν από οποιαδήποτε νέα συνάντηση των ηγετών.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες επαφές της στη Λευκωσία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχουρμάν και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε ότι οι συναντήσεις αυτές ανέδειξαν τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις αδυναμίες της παρούσας διαδικασίας.

Όπως σημείωσε, οι πολιτικές συζητήσεις ήταν πιο ουσιαστικές σε σύγκριση με προηγούμενες επαφές, ωστόσο η ανεπαρκής τεχνική προετοιμασία είχε ως αποτέλεσμα να αφιερωθεί υπερβολικός χρόνος σε λεπτομέρειες. Κατά την τελευταία τριμερή συνάντηση, συζητήθηκαν επί περισσότερες από τρεις ώρες ζητήματα όπως έργα ύδρευσης, προτάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σημεία διέλευσης.

Η Ολγκίν υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την καθημερινή ζωή και των δύο κοινοτήτων και ότι θα πρέπει να είναι έτοιμα προς εφαρμογή, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για πιο ουσιαστικές συνομιλίες σε πλαίσιο συνεργασίας.

«Όταν οι ηγέτες αναγκάζονται να συζητούν τεχνικές λεπτομέρειες, υπονομεύεται ο σκοπός του πολιτικού διαλόγου», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματευτές πρέπει να προσέρχονται με σαφείς και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Παρά τις αδυναμίες, χαρακτήρισε τη συνάντηση ουσιαστική ως προς το περιεχόμενό της και ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν αναλυτικές απόψεις για προηγούμενους σταθμούς των διαπραγματεύσεων, όπως το Κραν Μοντανά το 2017, το Πλαίσιο του Βερολίνου και άλλα σημεία σύγκλισης.

Σύμφωνα με την Ολγκίν, το βάθος των συζητήσεων δείχνει μετάβαση από συμβολικές επαφές σε μια πιο εστιασμένη και ενημερωμένη διαδικασία, ενώ και οι δύο ηγέτες φαίνεται να έχουν πλέον πλήρη εικόνα του διαπραγματευτικού φακέλου.

Στόχος της τριμερούς συνάντησης στα τέλη Ιανουαρίου θα είναι να διαπιστωθεί αν έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος, ώστε να δικαιολογηθεί η σύγκληση μιας ευρύτερης συνάντησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σε αυτή τη βάση θα αξιολογηθεί και η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Η Ολγκίν προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία σε ένα δομημένο πλαίσιο, υπάρχει κίνδυνος οι συνομιλίες να καταρρεύσουν εκ νέου, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν μετά από μακρές διαδικαστικές συζητήσεις.

Απέρριψε, παράλληλα, ισχυρισμούς ότι οι θέσεις των Τουρκοκυπρίων καθορίζονται από την Άγκυρα, καθώς και αναφορές ότι κατά την τριμερή συνάντηση της 11ης Νοεμβρίου ο Έρχιουρμαν βγήκε από την αίθουσα για να επικοινωνήσει με την Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά σενάρια ως εικασίες που δεν συμβάλλουν στη διαδικασία.

Επισήμανε ότι η πορεία του διπλωματικού χρονοδιαγράμματος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι διαπραγματευτικές ομάδες θα καταφέρουν να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα πριν από νέα συνάντηση των ηγετών, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσουν κρίσιμη δοκιμασία για το αν οι συνομιλίες μπορούν να περάσουν από την προετοιμασία στην ουσία.

