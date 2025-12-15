Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑισιόδοξος για τον προϋπολογισμό ο ΥΠΟΙΚ - Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιόδοξος για τον προϋπολογισμό ο ΥΠΟΙΚ - Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή

 15.12.2025 - 13:35
Αισιόδοξος για τον προϋπολογισμό ο ΥΠΟΙΚ - Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή

Την πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί από τη Βουλή ώστε να ξεκινήσει να υλοποιείται με τη νέα χρονιά, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας παράλληλα πως η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πάρουν ώθηση από τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας με το Βιετνάμ, και ερωτηθείς σχετικά με τη συζήτηση που αρχίζει σήμερα στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, ο κ. Κεραυνός είπε πως αναμένει ότι με την έναρξη σήμερα των συζητήσεων για το προϋπολογισμό να υπάρξει μια καλή κατάληξη με την έγκριση του.

«Θεωρώ ότι είναι ένας προϋπολογισμός ισορροπημένος, αναπτυξιακός και ένας προϋπολογισμός, ο οποίος προνοεί για οποιαδήποτε κρίση προκύψει σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον», είπε και πρόσθεσε πως ο ίδιος θεωρεί πως θα τύχει της έγκρισης, τουλάχιστον της πλειοψηφίας των κομμάτων.

Σε ερώτηση σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Μάκης Κεραυνός είπε πως είναι σε εξέλιξη η συζήτηση, σημειώνοντας πως αυτή έχει ως κύριο στόχο να διατηρήσει την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, μια δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους ούτως ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα των νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης, δίνοντας ταυτόχρονα, μια πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των κυπριακών επιχειρήσεων, για τις οποίες αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα.

«Θέλουμε να διατηρήσουν ένα περιβάλλον δίνοντας κίνητρα και ελαφρύνσεις σε φορολογίες ούτως ώστε να υπάρξει μια έντονη επαναδραστηριοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων με εξαγωγικό κυρίως χαρακτήρα», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος
«Γιατί έχουμε τα πάρκινγκ;»: Δεν θα πιστέψετε που αποφάσισε να σταθμεύσει οδηγός – Δείτε την viral φωτογραφία
Συγκλονίζει Κύπρια ηθοποιός - «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αντέδρασα σαν αγρίμι»
Θρήνος για τον θάνατο του Ανδρέα Αναστασίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατηγορούν για σεξουαλικές κακοποίηση – Το προφίλ του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στα ορεινά της Λεμεσού - Επικίνδυνα περιορισμένη η ορατότητα

 15.12.2025 - 13:25
Επόμενο άρθρο

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

 15.12.2025 - 13:41
Video: Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας

Video: Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας

Ιστορική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην υπογραφή στο Παρίσι της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Video: Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας

Video: Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας

  •  15.12.2025 - 12:24
Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

  •  15.12.2025 - 13:41
Αισιόδοξος για τον προϋπολογισμό ο ΥΠΟΙΚ - Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή

Αισιόδοξος για τον προϋπολογισμό ο ΥΠΟΙΚ - Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή

  •  15.12.2025 - 13:35
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

  •  15.12.2025 - 13:24
«Έφυγε η μπάρα τους» - Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες

«Έφυγε η μπάρα τους» - Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες

  •  15.12.2025 - 12:37
Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στα ορεινά της Λεμεσού - Επικίνδυνα περιορισμένη η ορατότητα

Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στα ορεινά της Λεμεσού - Επικίνδυνα περιορισμένη η ορατότητα

  •  15.12.2025 - 13:25
Γεμίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιοι περιμένουν έκτακτο επίδομα ενόψει των εορτών - Όλες οι πληροφορίες

Γεμίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιοι περιμένουν έκτακτο επίδομα ενόψει των εορτών - Όλες οι πληροφορίες

  •  15.12.2025 - 11:44
Στιγμιότυπο στη Λεμεσό: Ο Άγιος Βασίλης “έχασε” το έλκηθρό του και περίμενε λεωφορείο - Φωτογραφία

Στιγμιότυπο στη Λεμεσό: Ο Άγιος Βασίλης “έχασε” το έλκηθρό του και περίμενε λεωφορείο - Φωτογραφία

  •  15.12.2025 - 12:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα