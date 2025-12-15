Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένειά της

Το ιστορικό αυτό γεγονός, που αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεκίνησε όταν η Μπόμπι ΜακΚόχι, η οποία είχε ήδη αποκτήσει την πρώτη της κόρη, Μικαέλα, το 1996 μέσω θεραπείας γονιμότητας, χρησιμοποίησε εκ νέου θεραπεία και έμεινε έγκυος σε... επτά έμβρυα.

Διεθνές ενδιαφέρον

Παρά τους υψηλούς κινδύνους για την υγεία, η Μπόμπι κατάφερε να φέρει στον κόσμο και τα επτά παιδιά με καισαρική τομή, χάρη στην υποστήριξη μιας ιατρικής ομάδας 66 ατόμων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Blank.

Το γεγονός προσέλκυσε τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον: Οι γονείς των παιδιών δέχτηκαν συγχαρητήριο τηλεφώνημα από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Έναν χρόνο αργότερα, εμφανίστηκαν στο «The Oprah Winfrey Show».

Η οικογένεια έλαβε τεράστια εταιρική και κοινοτική υποστήριξη, η οποία περιλάμβανε δωρεές όπως ένα νέο σπίτι, ένα βαν, τρόφιμα, πάνες και καροτσάκια, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις τεράστιες ανάγκες της.

Η σημερινή εικόνα

Σήμερα, 28 χρόνια μετά τη γέννηση που καθήλωσε τον πλανήτη, τα επτάδυμα ζουν τις δικές τους ζωές.

Το 2018, οι Μπόμπι και Κένι ΜακΚόχι πούλησαν το σπίτι τους στο Καρλάιλ (510 τ.μ.) στη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ruth Harbor», η οποία το χρησιμοποιεί για τη στήριξη ανύπαντρων μητέρων, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο ζωής γεμάτο προκλήσεις και συγκινήσεις.

Η πορεία του κάθε παιδιού

Ο Μπράντον, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Αλάνα και έχουν μία κόρη, την Έλι, υπηρετεί ως λοχίας στον Στρατό των ΗΠΑ. Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, η οικογένεια δεν αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία του. Η Μικαέλα τον περιγράφει ως «τον πιο εργατικό και φιλόδοξο άνθρωπο που ξέρω», προσθέτοντας ότι «συνεχίζει να βελτιώνεται και να προωθεί νέους στόχους, ενώ είναι αστείος και δίνει θετική ενθάρρυνση στους γύρω του».

Ο Κένι εργάζεται ως ξυλουργός και ζει στο Ντάλας Σέντερ με τη σύζυγό του, Σίνθια, με την οποία περιμένουν το πρώτο τους παιδί στα τέλη Νοεμβρίου. Ο ίδιος είναι γνωστός για την αγάπη του για τις κατασκευές και την αίσθηση του χιούμορ του. Η αδελφή του τον χαρακτηρίζει ως «ξεκαρδιστικό και ευγενικό, με καρδιά υπηρέτη, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει όσους το χρειάζονται», σημειώνοντας ότι «είναι πάντα πρόθυμος να μοιραστεί τα σνακ του χωρίς να διαμαρτυρηθεί».

Η Νάταλι ζει στο Χάνιμπαλ του Μιζούρι με τον σύζυγό της, Σον Τζέραλντς, και εργάζεται για το μεταπτυχιακό της στην αθλητική προπόνηση. Είναι γνωστή για την εργατικότητά της, ενώ η Μικαέλα σχολιάζει: «Είναι ευγενική και φιλόξενη και πάντα έχει ενθαρρυντικά πράγματα να πει».

Η Κέλσι ζει επίσης στο Χάνιμπαλ, με τον σύζυγό της, Κέβιν Μόρισον. Αφού απέκτησε πτυχίο στις δημόσιες σχέσεις, εργάζεται τώρα ως ρεσεψιονίστ σε ιατρικό γραφείο. Είναι γνωστή για τις φωνητικές της ικανότητες. «Μου θύμισε αμέτρητες φορές να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός, και πράττει αυτά που κηρύττει. Είναι πάντα πρόθυμη να μοιραστεί τα ρούχα και το μακιγιάζ της», έγραψε η Μικαέλα.

Ο Τζόελ εργάζεται στον τομέα της Πληροφορικής (ΙΤ) και ζει ακόμα με τους γονείς του στο Ράνελς. Είναι γνωστός για τον ήσυχο χαρακτήρα του και τις γνώσεις του στους υπολογιστές. «Αποδεικνύεται ότι είσαι αρκετά αστείος, Τζόελ. Είσαι τόσο έξυπνος και ταλαντούχος, και ξέρω ότι θα επιτύχεις σπουδαία πράγματα στο μέλλον», ήταν το σχόλιο της αδελφής του.

Η Αλέξις επίσης ζει με τους γονείς της στο Ράνελς. Μετά τις σπουδές της, εργάζεται σε παιδικό κέντρο. Είναι γνωστή για την αφοσίωσή της στα παιδιά, ιδιαίτερα σε αυτά με ειδικές ανάγκες, όπως η ίδια. Η Μικαέλα σχολιάζει ότι «είναι γλυκιά με όποιον συναντήσει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ή πώς είναι».

Τέλος, ο Νέιθαν ζει στο Ντε Μόιν και εργάζεται στον τομέα της Πληροφορικής (ΙΤ). Είναι γνωστός για τη δύναμη της θέλησής του να προχωρά και να ευδοκιμεί, παρά τις προκλήσεις της εγκεφαλικής παράλυσης. «Το γέλιο του δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι εύκολο να το πειράξουμε, αλλά ευχαριστώ που είσαι καλός αθλητής. Είναι αστείος και έξυπνος και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει την όχι και τόσο εξοικειωμένη με την τεχνολογία οικογένειά του με τα τεχνολογικά προβλήματα», κατέληξε η Μικαέλα.

*Με πληροφορίες από Axios και desmoinesregister

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr