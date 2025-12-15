LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

Η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη, με την ψήφιση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών.

Η συζήτηση διεξάγεται στη σκιά των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία προηγήθηκε των εργασιών της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με την έκθεση, για το 2026 τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης εκτιμώνται στα €16,488 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε σύγκριση με το 2025, ενώ οι συνολικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν στα €15,361 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 5,3% σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής και αυριανής συνεδρίασης, τον λόγο θα λάβουν βουλευτές όλων των κομμάτων, μεταφέροντας τις επιμέρους ενστάσεις και εισηγήσεις τους, ενώ στο τελικό στάδιο της διαδικασίας θα τεθούν προς ψήφιση και οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει υποβάλει συνολικά 61 κυβερνητικές τροποποιήσεις, οι οποίες θα κριθούν στο πλαίσιο της τελικής διαμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Με θετικά στοιχεία και εμφανείς ελλείψεις ο Προϋπολογισμός, λέει ο Σ. Παπαδούρης

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 έχει θετικά στοιχεία, έχει όμως και εμφανείς ελλείψεις, ανέφερε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, στην ομιλία του κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

«Η μικρή και μικρομεσαία τάξη πιέζεται και οι νέοι δυσκολεύονται να χαράξουν μια αυτόνομη πορεία ζωής. Δυσκολεύονται να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν οικογένεια, δυσκολεύονται ακόμα και να ονειρευτούν ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον», επεσήμανε.

«Τη στιγμή που η μακροοικονομία δείχνει σταθερή, η μικροοικονομία της καθημερινότητας παραμένει εύθραυστη. Οι συντάκτες του προϋπολογισμού, οφείλουν επιτέλους να το αναγνωρίσουν αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται περισσότερη κοινωνική ευαισθησία, ή έστω, ταξική συνείδηση».

Ο κ. Παπαδούρης ζήτησε «μια πιο δίκαιη φορολογική κατανομή, όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε ένα πιο διευρυμένο κατάλογο κωδικών προϊόντων πρώτης ανάγκης και ενίσχυση των ελέγχων για φοροδιαφυγή, ειδικά στους μεγάλους παίκτες της αγοράς». Πρότεινε επίσης την παραχώρηση κινήτρων για επενδύσεις που δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στην προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων είπε ότι υπήρξε βελτίωση των τελικών κειμένων των σχετικών νομοσχεδίων σε σχέση με τα αρχικά κείμενα και χαιρέτισε «τη δεκτικότητα που επέδειξε ο Υπουργός Οικονομικών στις προτάσεις όλων των κομμάτων για μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

Επίσης, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του Κράτους συμπεριλαμβάνει δαπάνες για κοινωνική πολιτική, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών δεν καταλήγει στους πραγματικά αδύναμους.

«Αντί για οριζόντια επιδοματική πολιτική, χρειάζεται μια πιο στοχευμένη ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε πολιτικές που μειώνουν το κόστος ζωής και στοχεύουν σε μια πιο αποτελεσματική πρακτική ουσιαστικής κοινωνικής φροντίδας», τόνισε.

«Ο προϋπολογισμός ορθά μιλά για επενδυτική ανάπτυξη και εξωστρέφεια», είπε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «χρειάζεται να επιτύχουμε πιο ανθεκτικές υποδομές, με σχέδιο, να επενδύσουμε ουσιαστικά στην καινοτομία αντί να περιοριζόμαστε μόνο σε επιδοτήσεις προς μεγάλες εταιρείες, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας».

«Η Κύπρος δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο με τριτογενή τομέα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια κατάσταση αποθήκης εργασίας. Χρειάζεται να γίνει κόμβος γνώσης, τεχνολογίας και βιώσιμης παραγωγής», υπογράμμισε ο κ. Παπαδούρης.

Ανέφερε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας ανεξάρτητης μονάδας αξιολόγησης δημοσίων δαπανών. «Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό πρέπει να ενισχύσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα των ανάδοχων εργολάβων, ώστε για κάθε ευρώ που δαπανάται, να έχουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα και δημόσια προσβάσιμη πληροφόρηση», ανέφερε.

Για την κλιματική κρίση, είπε, «χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές, ΑΠΕ και αγροτική προσαρμογή. Χρειάζονται βελτιώσεις και διορθώσεις ώστε να μην έχουμε τραγικές απώλειες υδάτων, για τις ΑΠΕ χρειάζεται ενίσχυση του ενεργειακού δικτύου και για την αγροτική προσαρμογή χρειάζονται εναλλακτικοί τρόποι καλλιέργειας και παραγωγής», συμπλήρωσε.

Για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, είπε, «χρειάζεται μακροπρόθεσμη και ουσιαστική πολιτική στήριξης των νέων οικογενειών, περαιτέρω στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας και μέτρα που θα επιτύχουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Αναφερόμενος στο θέμα της ΑΤΑ, ο Σταύρος Παπαδούρης είπε πως «είδαμε για ακόμη μια φορά να επωφελούνται μόνο όσοι ήδη τη λάμβαναν». «Εμείς ως Κίνημα Οικολόγων είχαμε προτείνει η αναπροσαρμογή να αποδίδεται αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος του μισθού ή να τεθεί ανώτατο όριο, προστατεύοντας κυρίως τους χαμηλά αμειβόμενους. Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, υπέκυψε στις πιέσεις και έπραξε ακριβώς το αντίθετο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων είπε ότι «έχει θετικά στοιχεία, έχει όμως και εμφανείς ελλείψεις».

«Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό ενός ευρωπαϊκού σύγχρονου κράτους. Δικαιοσύνη, Ανάπτυξη και Εμπιστοσύνη», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι «σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, οφείλουμε ως Κύπριοι να είμαστε μεταξύ μας ενωμένοι και μονοιασμένοι, γιατί απέναντί μας καραδοκεί ακόμα η ιμπεριαλιστική Τουρκία». «Για εμάς», σημείωσε, «το κυπριακό πρόβλημα παραμένει πρόβλημα εισβολής, κατοχής και κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων και απορρίπτει κάθε μορφής διχοτόμηση». «Είναι υψίστης σημασίας», τόνισε, «η συνέχιση της διεθνούς προσωπικότητας και αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα και με το πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας μια λύση βιώσιμη, λειτουργική, συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Η κατοχή, ο εποικισμός, ο σφετερισμός, η καταστροφή του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν θα νομιμοποιηθούν ποτέ στη συνείδησή μας», είπε, προσθέτοντας ότι «την ίδια ώρα, η Άγκυρα παραμένει αμετακίνητη, επιδιώκοντας τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης και του εποικισμού. Ακόμα και στις πιο απλές πτυχές, η τουρκική πλευρά όχι μόνο αρνείται να συνεργαστεί αλλά προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες που υπονομεύουν κάθε προσπάθεια επανένωσης», ανέφερε.

«Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη παραγωγικών συνομιλιών, έστω και μετά από μια επταετία», τόνισε.

«Ναι» της ΔΗΠΑ στον κρατικό προϋπολογισμό είπε ο Πρόεδρός της

Η Δημοκρατική Παράταξη "ανταποκρινόμενη στο καθήκον της και στην ευθύνη που της αναλογεί, θα υπερψηφίσει και φέτος τον κρατικό προϋπολογισμό," δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, σημειώνοντας ότι "οποιοδήποτε κι αν είναι το τίμημα, η παράταξη, δεν θα διολισθήσει ούτε θα υιοθετήσει λογικές ή πρακτικές που μπορεί να της αποφέρουν πρόσκαιρα χειροκροτήματα ή τα όποια εκλογικά οφέλη".

Σε ομιλία του στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2026, ο κ. Καρογιάν, είπε ότι "η κοινωνία έχει συσσωρευμένο θυμό και οργή, αποδοκιμάζει τα κόμματα και τους θεσμούς, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημοκρατία, αφού η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα διαβρώνεται καθημερινά".

Πρόσθεσε ότι "η συσσωρευόμενη αυτή κρίση νομιμοποίησης, αν δεν αντιμετωπιστεί, απειλεί τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος διότι όταν διαρραγεί η κοινωνική συνοχή και καταρρεύσουν οι θεσμικές σταθερές, δεν κινδυνεύει απλώς η πολιτική ισορροπία, απειλείται η ίδια η δημοκρατία, καθιστώντας την ευάλωτη σε αυταρχικούς πειρασμούς και λαϊκίστικα ξεσπάσματα".

Για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, είπε ότι "για εμάς τους κεντρώους, δεν είναι μια ψυχρή παράθεση αριθμών και στατιστικών, αλλά αφορά τους ανθρώπους πίσω από τους αριθμούς, διότι οι αριθμοί, έξω από το ανθρώπινο πλαίσιο, χάνουν το νόημά τους και γίνονται εύκολα εργαλεία πολιτικής εκμετάλλευσης – για επαίνους ή επικρίσεις, ανάλογα με τον ερμηνευτή".

Ανέφερε ότι "η συζήτηση για το δημόσιο χρέος, τα πλεονάσματα και τα δημοσιονομικά μεγέθη συχνά θυμίζουν κάποιον που μετρά το βάθος ενός ποταμού χωρίς να βλέπει το ρεύμα του κι όταν δεν βλέπεις το ρεύμα, κινδυνεύεις να παρασυρθείς, κι εμείς, ως χώρα, παρασυρθήκαμε στο παρελθόν — όχι μία φορά — και το πληρώσαμε ακριβά, με κόστος όχι μόνο οικονομικό αλλά ανθρώπινο, βαθύ και χαραγμένο στη συλλογική μας μνήμη".

Γι’ αυτό, συνέχισε ο κ. Καρογιάν, "αντιμετωπίζουμε την οικονομία ως εθνικό θέμα, όχι ως εργαλείο αντιπαράθεσης, δεν μπαίνουμε στο αντιπαραγωγικό δίπολο κυβέρνηση–αντιπολίτευση και δεν μας ενδιαφέρει να εξωραΐσουμε τις καταστάσεις – ούτε να λιβανίζουμε τους εκάστοτε κυβερνώντες".

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία είπε ότι "δεν υποτιμούμε τη σημασία της επιστροφής της στην κατηγορία Α, ούτε τις θετικές αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, αναγνωρίζουμε, όμως, ότι για τον πολίτη καθοριστικό κριτήριο είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο κόστος ζωής και να στηρίξει την οικογένειά του με αξιοπρέπεια".

Πρόσθεσε ότι "η Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η θετική πορεία των δεικτών μεταφράζεται σε ακόμη ουσιαστικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για όλους, διαφορετικά, η ανάπτυξη παραμένει μια στατιστική επιτυχία χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό αντίκρισμα".

Για το Κυπριακό σε σχέση με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, είπε ότι "οφείλουμε να εργαστούμε, ώστε το κυπριακό πρόβλημα να μην διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη της διεθνούς κοινότητας, γιατί, όπως πολλές φορές τονίσαμε, ο χρόνος δεν λειτουργεί, δυστυχώς, υπέρ μας".

Πρόσθεσε ότι "μέχρι στιγμής τα μηνύματα που εκπέμπονται από τον νέο Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, είναι ανάμεικτα, ενώ η Άγκυρα δεν δείχνει σημάδια αλλαγής πορείας πλεύσης από τις γνωστές αναθεωρητικές πολιτικές της αν και είναι φυσιολογικό με την εκλογή Ερχιουρμαν, να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα, με προσδοκίες, κάτι που ως γεγονός από μόνο του δεν είναι αρκετό για να αλλάξει άρδην το σκηνικό".

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι "κατά την πρόσφατη συνάντηση των δύο ηγετών, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρίας Ανχελα Ολγκίν, σε κοινό ανακοινωθέν - για πρώτη φορά - από τον Οκτώβρη του 2020, γίνεται αναφορά σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά από συμφωνία και των δύο πλευρών".

Στην ομιλία του ο Μάριος Καρογιάν είπε ότι "δυστυχώς, όσα σημαντικά επιτεύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με πολύ κόπο και μόχθο, μπορούν με μεγάλη ευκολία μέσα από τα διάφορα φαινόμενα παρακμής που καταγράφονται στον τόπο μας, να καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος και να οδηγηθεί εκ νέου ο τόπος μας σε αχαρτογράφητα νερά".

Πρόσθεσε ότι "η πολιτική οξύτητα, οι ακρότητες, ο λαϊκισμός, η τοξικότητα, ακόμα και στην εκφορά του λόγου, είναι πρόσθετοι λόγοι ανησυχίας για την ομαλή και ποιοτική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ η άνοδος του εθνικισμού και του λαϊκισμού αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα και χειραγωγεί το θυμικό του κόσμου" χωρίζοντας την κοινωνία σε «καλούς» και «κακούς», σε «πατριώτες» και «δοσίλογους».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, είπε ότι η παράταξη, "σε πείσμα εκείνων που για δικούς τους λόγους την θεωρούν εκλιπούσα ή χωρίς ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα του τόπου, θα συνεχίσει να πολιτεύεται στη βάση της λογικής, του μέτρου, της σύνθεσης και της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, μακριά από ιδεοληψίες, δογματισμούς, μικρότητες και χτυπήματα κάτω από τη μέση, διατηρώντας έναν σοβαρό και ευπρεπή αποτελεσματικό πολιτικό λόγο".