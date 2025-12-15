Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣημαντική απόφαση Ανωτάτου: Τι ισχύει για εγγραφή αλλοδαπού ως πολίτη της Δημοκρατίας λόγω τέλεσης γάμου με Κύπριο πολίτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σημαντική απόφαση Ανωτάτου: Τι ισχύει για εγγραφή αλλοδαπού ως πολίτη της Δημοκρατίας λόγω τέλεσης γάμου με Κύπριο πολίτη

 15.12.2025 - 15:46
Σημαντική απόφαση Ανωτάτου: Τι ισχύει για εγγραφή αλλοδαπού ως πολίτη της Δημοκρατίας λόγω τέλεσης γάμου με Κύπριο πολίτη

Η εγγραφή αλλοδαπού ως πολίτη της Δημοκρατίας λόγω τέλεσης γάμου με Κύπριο πολίτη δεν προσδίδει αυτοδικαίως δικαίωμα παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, σε σχέση με απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Όπως αναφέρει, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, «αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ιστορικό και τη συμπεριφορά αλλοδαπού αιτητή», απέρριψε ομόφωνα στις 10 Δεκεμβρίου 2025 την έφεση που καταχώρισε εναντίον της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου να απορρίψει την αίτησή του για την εγγραφή του ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαιτίας γάμου που συνήψε με Κύπρια πολίτιδα (Άρθρο 110 του Νόμου 141(Ι)/02).

«Η υπόθεση ενέχει ενδιαφέρον, καθώς επιβεβαιώνει την ευρεία, διακριτική ευχέρεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εγγραφή πολιτών μέσω γάμου, ξεκαθαρίζοντας ότι το Άρθρο 110 δεν θεμελιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα πολιτογράφησης», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της. «Αντιθέτως, ρυθμίζει τη διαδικασία που, τηρουμένων συγκεκριμένων διατάξεων, αλλοδαπός δύναται να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας, με την τελική απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών», προσθέτει.

Στην προκείμενη και όπως συνοψίζεται από την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, σημειώνει, «ορθά το Διοικητικό Δικαστήριο διήλθε τον διοικητικό φάκελο του αλλοδαπού και έλαβε υπ’ όψιν τα πραγματικά δεδομένα, το γενικότερο ιστορικό και τη συμπεριφορά του που συνδέεται με προβληματικές εκφάνσεις και άσκηση ενδοοικογενειακής βίας».

«Κατάληξη του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ουδέν μεμπτόν υπό τις συνθήκες στην κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου ήταν ότι “ο καθορισμός των προϋποθέσεων κτήσεως και απώλειας της ιθαγένειας ανήκει, κατά το διεθνές δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην κυρίαρχη εξουσία κάθε κράτους-μέλους. […]

Συνεπώς, η άρνηση εγγραφής όταν στηρίζεται -ως η επίμαχη περίπτωση- σε αντικειμενικά και εύλογα κριτήρια που αποβλέπουν στην προστασία των συμφερόντων του Κράτους και δεν εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις χωρίς επαρκή και αντικειμενική αξιολόγηση, όπως εδώ, δεν παραβιάζει άνευ ετέρου το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ [σ.σ. Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής], το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο ή το Άρθρο 15 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως η πρόταση του εφεσείοντα”».

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Νικολέττα Νικολάου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος
«Γιατί έχουμε τα πάρκινγκ;»: Δεν θα πιστέψετε που αποφάσισε να σταθμεύσει οδηγός – Δείτε την viral φωτογραφία
Συγκλονίζει Κύπρια ηθοποιός - «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αντέδρασα σαν αγρίμι»
Θρήνος για τον θάνατο του Ανδρέα Αναστασίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατηγορούν για σεξουαλικές κακοποίηση – Το προφίλ του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δολοφονικό αμόκ 15χρονου όταν τον χώρισε η φίλη του: Σκότωσε τη μητέρα και τα αδέρφια της

 15.12.2025 - 15:40
Επόμενο άρθρο

Τα χρέη της Γιουνάιτεντ έχουν φτάσει σε... δυσθεώρητα επίπεδα

 15.12.2025 - 15:53
LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν ήδη στο βήμα και να τοποθετούνται επί των βασικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

LIVE VIDEO: Άρχισε η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

  •  15.12.2025 - 16:28
Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

  •  15.12.2025 - 17:34
Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

  •  15.12.2025 - 13:41
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

  •  15.12.2025 - 13:24
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

  •  15.12.2025 - 16:32
Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια

Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια

  •  15.12.2025 - 15:05
Γεμίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιοι περιμένουν έκτακτο επίδομα ενόψει των εορτών - Όλες οι πληροφορίες

Γεμίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιοι περιμένουν έκτακτο επίδομα ενόψει των εορτών - Όλες οι πληροφορίες

  •  15.12.2025 - 11:44
«Έφυγε η μπάρα τους» - Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες

«Έφυγε η μπάρα τους» - Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες

  •  15.12.2025 - 12:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα