VIDEO: Σε αυτή την παράνομη κτηνοτροφική μονάδα έγινε η έφοδος - Δείτε πλάνα από το σημείο

 17.03.2026 - 20:26
Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν από χθες οι αρμόδιες αρχές στην περιοχή, μετά τον εντοπισμό παράτυπης εκτροφής βοοειδών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Φανάρη στο κανάλι «Alpha», κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αστυνομίας το απόγευμα της Δευτέρας, εντοπίστηκαν περισσότερες από 20 αγελάδες χωρίς την απαραίτητη σήμανση, στοιχείο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την προέλευση και την καταγραφή τους.

Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, με ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο, καθώς πέντε περιπολικά έσπευσαν για περαιτέρω ελέγχους και συνδρομή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε ο κ. Κόνσολος, η Αστυνομία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, παρέχοντας υποστήριξη όπου απαιτείται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί ύποπτα περιστατικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ζώα εντοπίστηκαν σε χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως χοιροστάσιο, το οποίο ωστόσο είχε παύσει τη λειτουργία του και δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές για εκτροφή βοοειδών. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ήταν καταγεγραμμένη στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία σε σχέση με τον έλεγχο και την τήρηση των κανονισμών στην κτηνοτροφία.

Δείτε το ρεπορτάζ και πλάνα από την παράνομη κτηνοτροφική μονάδα:

VIDEO: Σε αυτή την παράνομη κτηνοτροφική μονάδα έγινε η έφοδος - Δείτε πλάνα από το σημείο
«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

Την ανάγκη για συντονισμό δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανέδειξαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας την Τρίτη, τόσο οι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και λειτουργοί του κράτους, όσο και Βουλευτές και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων.

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

  •  17.03.2026 - 18:13
