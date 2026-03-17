VIDEO: Σε αυτή την παράνομη κτηνοτροφική μονάδα έγινε η έφοδος - Δείτε πλάνα από το σημείο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Φανάρη στο κανάλι «Alpha», κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αστυνομίας το απόγευμα της Δευτέρας, εντοπίστηκαν περισσότερες από 20 αγελάδες χωρίς την απαραίτητη σήμανση, στοιχείο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την προέλευση και την καταγραφή τους.

Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, με ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο, καθώς πέντε περιπολικά έσπευσαν για περαιτέρω ελέγχους και συνδρομή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε ο κ. Κόνσολος, η Αστυνομία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, παρέχοντας υποστήριξη όπου απαιτείται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί ύποπτα περιστατικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ζώα εντοπίστηκαν σε χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως χοιροστάσιο, το οποίο ωστόσο είχε παύσει τη λειτουργία του και δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές για εκτροφή βοοειδών. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ήταν καταγεγραμμένη στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία σε σχέση με τον έλεγχο και την τήρηση των κανονισμών στην κτηνοτροφία.

