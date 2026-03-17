Σοκ: Νεκρός 28χρονος αθλητής λίγες εβδομάδες μετά τον αρραβώνα του - Δείτε φωτογραφία

Την είδηση επιβεβαίωσε η αρραβωνιαστικιά του, Savanna Morgan, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, λιγότερο από έναν μήνα μετά τον αρραβώνα τους, τον οποίο είχαν ανακοινώσει με φωτογραφίες, από τη στιγμή που ο Culpepper της έκανε πρόταση γάμου. «Κανείς δεν περιμένει να γνωρίσει την αγάπη της ζωής του και να τη χάσει μόλις έξι χρόνια μετά», έγραψε. «Ο Rex δεν πίστευε στις αδελφές ψυχές, αλλά στο τέλος μου είπε ότι δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό μέχρι να νιώσει ότι είμαστε η προέκταση ο ένας του άλλου».

Στην ίδια ανάρτηση, περιέγραψε τη ζωή τους μαζί: «Ζήσαμε κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία. Κάναμε ό,τι βάζαμε στο μυαλό μας, μαθαίναμε νέα πράγματα, ταξιδεύαμε… Δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή που να μην είμαστε μαζί». Και κατέληξε: «Δεν μετανιώνω ούτε μία μέρα. Έκανες έξι χρόνια να μοιάζουν με μια ολόκληρη ζωή».

Ο Culpepper αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Πανεπιστήμιο Syracuse (2017-2020), κυρίως ως αναπληρωματικός κουόρτερμπακ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και στη θέση του tight end. Συνολικά συμμετείχε σε 30 αγώνες. Η πορεία του είχε σημαδευτεί από μια μεγάλη προσωπική δοκιμασία, καθώς το 2018 διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων. Υποβλήθηκε σε εντατικές θεραπείες και λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι είναι ελεύθερος από την ασθένεια. Μάλιστα, είχε συγκινήσει όταν επέστρεψε στο γήπεδο και οδήγησε την ομάδα του σε touchdown σε ανοιξιάτικο αγώνα, δείχνοντας τη δύναμη και την επιμονή του.

Πρώην συμπαίκτης του, ο Eric Dungey, τον αποχαιρέτησε γράφοντας ότι ήταν «ένας άνθρωπος χωρίς φόβο, που ζούσε τη ζωή στο έπακρο», ενώ πολλοί μίλησαν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό και πολυδιάστατο χαρακτήρα. Ο Rex Culpepper ήταν γιος του πρώην παίκτη του NFL, Brad Culpepper, ενώ και ο αδελφός του είχε αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Savanna Morgan έκλεισε το μήνυμά της με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας: «Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε έναν άνθρωπο σαν τον Rex. Δεν συναντάς τέτοιους ανθρώπους συχνά. Ήταν ένας στο δισεκατομμύριο… Δεν υπήρχε τίποτα που να μην μπορούσε να κάνει».

