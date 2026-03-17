Σοκ: Νεκρός 28χρονος αθλητής λίγες εβδομάδες μετά τον αρραβώνα του - Δείτε φωτογραφία
 17.03.2026 - 16:51
Σοκ έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος του πρώην κουόρτερμπακ του Syracuse, Rex Culpepper, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 28 ετών, ύστερα από ατύχημα με μηχανή σε χωματόδρομο στην Τζόρτζια.

Την είδηση επιβεβαίωσε η αρραβωνιαστικιά του, Savanna Morgan, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, λιγότερο από έναν μήνα μετά τον αρραβώνα τους, τον οποίο είχαν ανακοινώσει με φωτογραφίες, από τη στιγμή που ο Culpepper της έκανε πρόταση γάμου. «Κανείς δεν περιμένει να γνωρίσει την αγάπη της ζωής του και να τη χάσει μόλις έξι χρόνια μετά», έγραψε. «Ο Rex δεν πίστευε στις αδελφές ψυχές, αλλά στο τέλος μου είπε ότι δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό μέχρι να νιώσει ότι είμαστε η προέκταση ο ένας του άλλου».

Τραγικός θάνατος αθλητή ηλικίας 28 ετών σε έναν μήνα σχεδόν από τον αρραβώνα του

Στην ίδια ανάρτηση, περιέγραψε τη ζωή τους μαζί: «Ζήσαμε κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία. Κάναμε ό,τι βάζαμε στο μυαλό μας, μαθαίναμε νέα πράγματα, ταξιδεύαμε… Δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή που να μην είμαστε μαζί». Και κατέληξε: «Δεν μετανιώνω ούτε μία μέρα. Έκανες έξι χρόνια να μοιάζουν με μια ολόκληρη ζωή».

 

Ο Culpepper αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Πανεπιστήμιο Syracuse (2017-2020), κυρίως ως αναπληρωματικός κουόρτερμπακ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και στη θέση του tight end. Συνολικά συμμετείχε σε 30 αγώνες. Η πορεία του είχε σημαδευτεί από μια μεγάλη προσωπική δοκιμασία, καθώς το 2018 διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων. Υποβλήθηκε σε εντατικές θεραπείες και λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι είναι ελεύθερος από την ασθένεια. Μάλιστα, είχε συγκινήσει όταν επέστρεψε στο γήπεδο και οδήγησε την ομάδα του σε touchdown σε ανοιξιάτικο αγώνα, δείχνοντας τη δύναμη και την επιμονή του.

Πρώην συμπαίκτης του, ο Eric Dungey, τον αποχαιρέτησε γράφοντας ότι ήταν «ένας άνθρωπος χωρίς φόβο, που ζούσε τη ζωή στο έπακρο», ενώ πολλοί μίλησαν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό και πολυδιάστατο χαρακτήρα. Ο Rex Culpepper ήταν γιος του πρώην παίκτη του NFL, Brad Culpepper, ενώ και ο αδελφός του είχε αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Savanna Morgan έκλεισε το μήνυμά της με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας: «Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε έναν άνθρωπο σαν τον Rex. Δεν συναντάς τέτοιους ανθρώπους συχνά. Ήταν ένας στο δισεκατομμύριο… Δεν υπήρχε τίποτα που να μην μπορούσε να κάνει».

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα
Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια
Νέα μέτρα για το στεγαστικό: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών
«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή
Baby Boom!! Γεννητούρια στην Κυπριακή showbiz - Η πρώτη εικόνα του νεογέννητου γιου τους
Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

 

 

 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

LIVE: Στη Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS Dragon που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

N. Παπαδόπουλος: Πυρά για τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας - Πρόσωπα με ύποπτο παρελθόν, σύλληψη και απάτη

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

Σοκάρει το τροχαίο με το λεωφορείο στη Λευκωσία – Δείτε βίντεο

Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

