Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

ΑρχικήTravel
 17.03.2026 - 17:15
Σημαντικές εκπτώσεις και δελεαστικές τιμές σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς προσφέρουν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, δίνοντας την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να οργανώσουν την επόμενη απόδρασή τους σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος.

Η Wizz Air γιορτάζει την άνοιξη με μία από τις μεγαλύτερες προωθητικές ενέργειες της χρονιάς, προσφέροντας για 48 ώρες εκπτώσεις έως και 20% σε επιλεγμένα δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυό της. Η προσφορά αφορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις και ισχύει για κρατήσεις που πραγματοποιούνται στις 17 και 18 Μαρτίου, καλύπτοντας ταξίδια έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερα από 1.000 δρομολόγια, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου καλοκαιρινού προγράμματος πτήσεων της εταιρείας, είτε για ανοιξιάτικες αποδράσεις είτε για καλοκαιρινές ή φθινοπωρινές διακοπές. Όπως δήλωσε η Olivia Harangozo, Corporate Communications Manager της εταιρείας, η εν λόγω προσφορά δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρο και ευέλικτο προγραμματισμό ταξιδιών.

Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε Flash Sale με τιμές που ξεκινούν από μόλις €16 για πτήσεις από το αεροδρόμιο Πάφου. Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις έως τις 18 Μαρτίου 2026 και αφορά ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τις 18 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Μαΐου 2026. Μεταξύ των προορισμών που περιλαμβάνονται είναι πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Δουβλίνο, η Μύκονος, η Κρακοβία και το Πόζναν.

Αντίστοιχα, η Cyprus Airways προτείνει ειδικές τιμές από €82 για εισιτήρια μετ’ επιστροφής προς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς και ελληνικούς προορισμούς. Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις από τις 13 έως τις 22 Μαρτίου 2026 και αφορά ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τις 23 Μαρτίου έως τις 3 Ιουλίου 2026.

Στο δίκτυο της εταιρείας περιλαμβάνονται προορισμοί όπως η Βαρκελώνη, η Βενετία, το Παρίσι, το Μιλάνο, καθώς και η Αθήνα, το Ηράκλειο και δημοφιλή ελληνικά νησιά, προσφέροντας επιλογές για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές αποδράσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις σε προνομιακές τιμές αναμένεται να εξαντληθούν γρήγορα, ιδιαίτερα για τα πιο δημοφιλή δρομολόγια.

Με πληροφορίες από Checkincyprus

Σοκ: Νεκρός 28χρονος αθλητής λίγες εβδομάδες μετά τον αρραβώνα του - Δείτε φωτογραφία

Σε διαθεσιμότητα ο 44χρονος ειδικός αστυφύλακας μετά την επίθεση σε χειριστή καμερών

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

