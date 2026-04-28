ΑρχικήTravelΚαθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων
 28.04.2026 - 11:01
Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων

Μια πρωτοποριακή συνεργασία με την HTS υπόσχεται δωρεάν επανακράτηση με οποιαδήποτε εταιρεία ή πλήρη επιστροφή χρημάτων, αλλάζοντας τα δεδομένα για το ταξιδιωτικό κοινό το καλοκαίρι του 2026.

​Σε μια κίνηση που αναμένεται να ταράξει τα νερά της ευρωπαϊκής αεροπλοΐας προχωρά η Wizz Air, καθώς γίνεται η πρώτη εταιρεία στην ήπειρο που ενσωματώνει τη νέα τεχνολογική λύση Disruption Assistance της Hopper Technology Solutions (HTS). Η στρατηγική αυτή συνεργασία έρχεται σε μια κομβική στιγμή, ακριβώς πριν από την έναρξη μιας θερινής περιόδου που αναμένεται να καταρρίψει κάθε ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με τη ζήτηση να προβλέπεται αυξημένη κατά 5,8%.

​Η νέα υπηρεσία, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του wizzair.com και της επίσημης εφαρμογής της εταιρείας, δίνει στους ταξιδιώτες έναν πρωτόγνωρο έλεγχο πάνω στο ταξίδι τους. Το Disruption Assistance λειτουργεί προληπτικά, παρακολουθώντας τις πτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των δύο ωρών ή ακύρωσης την ίδια ημέρα, οι επιβάτες αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεσα και δωρεάν επανακράτηση για τον προορισμό τους με οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, έως ένα συγκεκριμένο όριο κόστους.

​Το στοιχείο που καθιστά την υπηρεσία μοναδική στην Ευρώπη είναι η κάλυψη που προσφέρει σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν ακόμη στο πεδίο εφαρμογής του αυστηρού Κανονισμού EC261. Έτσι, ο επιβάτης δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει ώρες στο αεροδρόμιο για να ενεργοποιηθούν οι θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά μπορεί να βρει λύση μέσα σε λίγα λεπτά από το κινητό του. Παράλληλα, αν οι διαθέσιμες επιλογές επανακράτησης δεν ικανοποιούν τον ταξιδιώτη, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους επιστροφής χρημάτων (100%) της αξίας του εισιτηρίου και των πρόσθετων υπηρεσιών, χωρίς ο επιβάτης να χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τελικά την αρχική του πτήση αν το επιθυμεί.

​Η Silvia Mosquera, Commercial Officer της Wizz Air, τόνισε πως η κίνηση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της δέσμευσης «Customer First Compass» της εταιρείας, προσφέροντας ασφάλεια ειδικά σε οικογένειες και ομάδες που εκτιμούν τη συνέπεια. Από την πλευρά της HTS, ο Dan Pombo επεσήμανε την τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου fintech προϊόντος, το οποίο καταγράφει ποσοστά ικανοποίησης που αγγίζουν το 95%.

​Με τον στόχο της Wizz Air να φτάνει τους 80 εκατομμύρια επιβάτες για το 2026, η προσθήκη αυτής της «έξυπνης» προστασίας δεν λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά στις υφιστάμενες πολιτικές, αλλά μετατρέπει μια δυνητικά αγχωτική εμπειρία σε μια διαδικασία που ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ αεροπορικής εταιρείας και επιβάτη, θέτοντας νέα πρότυπα εξυπηρέτησης στην αγορά των χαμηλού κόστους αερομεταφορέων.

Τρόμος στην Ελλάδα: Εισέβαλε με καραμπίνα σε δημόσια υπηρεσία και άνοιξε πυρ

Εμπνευσμένο από ένα θρύλο: το νέο Cayenne Coupé Electric

