Εμπνευσμένο από ένα θρύλο: το νέο Cayenne Coupé Electric

Τα νέα μοντέλα Cayenne Coupé συνδυάζουν επιβλητική παρουσία με τη χαρακτηριστική γραμμή οροφής της 911 – γνωστή στην Porsche ως «flyline». Τα coupé μοντέλα διαφοροποιούνται από την κολόνα A και προς τα πίσω, ενώ και το παρμπρίζ έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Coupé.

«Η απαλά κεκλιμένη γραμμή της οροφής ρέει κομψά πάνω από τους φαρδιούς ώμους του αυτοκινήτου και προσδίδει στο Cayenne Coupé μια ιδιαίτερα σπορ εμφάνιση», δηλώνει ο Thomas Stopka, Επικεφαλής Σχεδιασμού Εξωτερικού, Style Porsche.

Η προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα, ενώ ο τρόπος που το πίσω παράθυρο είναι ενσωματωμένο και τοποθετημένο επίπεδα, με λιγότερες ενώσεις, εξασφαλίζει μια καθαρή και σύγχρονη εμφάνιση.

«Ακριβώς σχεδιασμένες γραμμές, φαρδιές αναλογίες και γυαλιστερές μαύρες λωρίδες στα πλευρικά παράθυρα δημιουργούν ένα σχέδιο που αποπνέει σπορ χαρακτήρα σε κάθε λεπτομέρεια. Εξωστρεφές και σαφώς τοποθετημένο, το νέο Cayenne Coupé Electric είναι ένα καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο», προσθέτει ο Stopka.

Το σχήμα coupé με την κεκλιμένη οροφή συμβάλλει στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας (cd) του νέου μοντέλου είναι 0,23 (SUV: 0,25). Αυτό αυξάνει τη συνδυασμένη αυτονομία WLTP του Cayenne Coupé Electric έως και κατά 18 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως και τα 669 km, ανάλογα με το μοντέλο. Το σύστημα Porsche Active Aerodynamics περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως κινούμενα πτερύγια ψύξης και προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή.

Σπορ αναλογίες με εξαιρετική πρακτικότητα στην καθημερινότητα

Με μήκος 4.985 mm και πλάτος 1.980 mm (χωρίς καθρέφτες), το αμιγώς ηλεκτρικό Cayenne Coupé έχει το ίδιο μήκος και πλάτος με το SUV. Ωστόσο, το υψηλότερο σημείο του αμαξώματος είναι χαμηλότερο κατά 24 mm, στα 1.650 mm.

Παρά τις σπορ γραμμές του, το coupé προσφέρει υψηλό επίπεδο πρακτικότητας, με χώρο αποσκευών από 534¹ έως 1.347 λίτρα και εμπρός χώρο αποσκευών (frunk) επιπλέον 90 λίτρων.

Τα πίσω καθίσματα – διαθέσιμα είτε ως διθέσια είτε σε διάταξη 2+1 – ρυθμίζονται ηλεκτρικά σε δύο κατευθύνσεις. Όπως και στο SUV, διατίθεται κοτσαδόρος με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους. Για πελάτες με αυξημένες απαιτήσεις εκτός δρόμου, διατίθεται επίσης πακέτο off-road.

Τρία μοντέλα κατά το λανσάρισμα

Τα μοντέλα Cayenne Coupé Electric ακολουθούν την τριπλή γκάμα των SUV και είναι άμεσα διαθέσιμα για παραγγελία:

• Cayenne Coupé Electric

Ισχύς: 300 kW (408 PS), Κατανάλωση (WLTP): 21,3 – 19,2 kWh/100 km

Εκπομπές CO₂: 0 g/km | Κατηγορία CO₂: A

Overboost με Launch Control: 325 kW (442 PS)

0–100 km/h: 4,8 δευτ.

Τελική ταχύτητα: 230 km/h

• Cayenne S Coupé Electric

Ισχύς: 400 kW (544 PS). Κατανάλωση (WLTP): 21,1 – 18,9 kWh/100 km

Εκπομπές CO₂: 0 g/km | Κατηγορία CO₂: A

Overboost: 490 kW (666 PS)

0–100 km/h: 3,8 δευτ.

Τελική ταχύτητα: 250 km/h

• Cayenne Turbo Coupé Electric

Ισχύς: 630 kW (857 PS), Κατανάλωση (WLTP): 22,0 – 20,0 kWh/100 km

Εκπομπές CO₂: 0 g/km | Κατηγορία CO₂: A

Overboost: 850 kW (1.156 PS)

0–100 km/h: 2,5 δευτ.

Τελική ταχύτητα: 260 km/h

Η γκάμα συστημάτων ανάρτησης αντιστοιχεί σε αυτή των SUV. Το Coupé διαθέτει στάνταρ αερανάρτηση με Porsche Active Suspension Management (PASM). Για τα Cayenne S και Turbo Coupé Electric διατίθεται προαιρετικά το σύστημα Porsche Active Ride.

Η τετραδιεύθυνση (rear-axle steering) με γωνία έως 5° είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.



Φόρτιση και τεχνολογία

Χάρη στην τεχνολογία 800 volt, το Cayenne Coupé Electric φορτίζει έως 390 kW σε ταχυφορτιστή DC και υπό συγκεκριμένες συνθήκες έως 400 kW².

Η φόρτιση AC φτάνει έως 11 kW με τον στάνταρ φορτιστή, ενώ προαιρετικά διατίθεται φορτιστής έως 22 kW.





Περισσότερος βασικός εξοπλισμός & πακέτο Lightweight Sport

Το Cayenne Coupé Electric υιοθετεί το Porsche Driver Experience, προσφέροντας ψηφιακό και προσανατολισμένο στον οδηγό περιβάλλον. Περιλαμβάνει πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη Flow Display, οθόνη συνοδηγού και προαιρετικά AR head-up display.

Οι ψηφιακοί και αναλογικοί χειρισμοί συνδυάζονται εργονομικά, ενώ η εμπειρία χρήστη είναι πλήρως εξατομικεύσιμη με widgets, θέματα και εφαρμογές τρίτων.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει πανοραμική γυάλινη οροφή (προαιρετικά με Variable Light Control) και Sport Chrono Package.

Το προαιρετικό πακέτο Lightweight Sport μειώνει το βάρος έως 17,6 kg και περιλαμβάνει:

• οροφή από ανθρακονήματα

• σπορ λεπτομέρειες carbon

• ζάντες 22 ιντσών

• ελαστικά υψηλών επιδόσεων

Στο εσωτερικό περιλαμβάνονται στοιχεία όπως:

• επένδυση Pepita

• επένδυση οροφής Race-Tex

• επιφάνειες carbon ανοικτών πόρων

Προαιρετικά συνδυάζεται με μαύρο δέρμα και διάταξη καθισμάτων 2+1.

Το νέο Cayenne Coupé Electric είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία από την A.I. Motokinisi Ltd, τους επίσημους εισαγωγείς και διανομείς των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο για περισσότερα από 30 χρόνια.

Διαμορφώστε τη δική σας Porsche των ονείρων σας στο www.porsche.com.cy