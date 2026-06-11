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Η Μαρίνα Αγίας Νάπας υποδέχεται το Salty Wine Festival 2026

 11.06.2026 - 10:14
Η Μαρίνα Αγίας Νάπας υποδέχεται το Salty Wine Festival 2026

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας φιλοξενεί το Salty Wine Festival 2026, ενός κορυφαίου πολιτιστικού και οινικού φεστιβάλ γευσιγνωσίας που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του καλοκαιριού στην Κύπρο.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2026, από τις 17:30 έως τις 22:30, στους εντυπωσιακούς χώρους της Μαρίνας Αγίας Νάπας, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τον κόσμο του κρασιού, της γαστρονομίας, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 οινοποιείων από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν εκλεκτές ποικιλίες κρασιών, να γνωρίσουν παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και να εξερευνήσουν νέες γευστικές εμπειρίες μέσα από προσεγμένους συνδυασμούς φαγητού και οίνου. Παράλληλα, το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα περιλαμβάνει artisan market καθώς και μουσική που θα δημιουργήσουν μια γιορτινή ατμόσφαιρα για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Το Salty Wine Festival φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για λάτρεις του κρασιού, επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, και άτομα που αναζητούν μια ποιοτική εμπειρία σε έναν από τους πιο εμβληματικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Η διοργάνωση εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα της Μαρίνας Αγίας Νάπας για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων που ενισχύουν τον πολιτιστικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, προβάλλοντας παράλληλα την οινική παράδοση και τη σύγχρονη γαστρονομική δημιουργία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

· Γιώργος Μαλάου: 99 856 424

· Χρήστος Σοκόλης: +30 69 3740 4407

· Email: [email protected]

 

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