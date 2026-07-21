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Η καρδιά του μεγάλου τελικού χτύπησε στις Υπεραγορές Αλφαμέγα

 21.07.2026 - 09:29
Η καρδιά του μεγάλου τελικού χτύπησε στις Υπεραγορές Αλφαμέγα

Η μεγάλη γιορτή της αλυσίδας για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου πρόσφερε στους φίλους του ποδοσφαίρου μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη δράση και διασκέδαση

Συναισθήματα ενθουσιασμού, αγωνίας και αυθεντικής ποδοσφαιρικής γιορτής χάρισαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα στους φίλους του ποδοσφαίρου, μέσα από την ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσαν με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε μια βραδιά αντάξια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη, η Υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκωμης προσέλκυσε πλήθος φιλάθλων κάθε ηλικίας, προσφέροντάς τους μια μοναδική εμπειρία γεμάτη συγκινήσεις, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκωμης άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό υπαίθριο fan zone, όπου μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν μαζί τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τις 19:30, οικογένειες, παρέες και φίλοι του ποδοσφαίρου κατέκλυσαν τον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ο οποίος με γιγαντοοθόνη, κερκίδες και high tables μετέφερε την ατμόσφαιρα ενός πραγματικού γηπέδου, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν οι απολαυστικές επιλογές street food, τα δροσερά ποτά και τα πλούσια κεράσματα, ενώ μουσική, διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις κράτησαν αμείωτο το κέφι καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το live link με τον ΣΠΟΡ FM 95 και τους Εφραίμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή. Στο πλαίσιο του Pre – Game Show που παρουσίασαν οι Αντρέας Βιολάρης, Μαρία Βασιλειάδου και Λούης Πατσαλίδης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Απόστολος Μάντζιος, και ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και Football Ambassador της ΚΟΠ, κ. Μιχάλης Κωνσταντίνου, κατέθεσαν τη δική τους οπτική για την αναμέτρηση.

Ειδικό πρόγραμμα μόνο γι αυτούς απόλαυσαν και οι μικροί φίλοι των Υπεραγορών Αλφαμέγα, με δραστηριότητες όπως face painting, μπαλονοκατασκευές, φουσκωτά παιχνίδια και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι, γεμίζοντας το χώρο με χαμόγελα και παιδικές φωνές.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή ενός από τα δύο μεγάλα δώρα στους νικητές των παιχνιδιών του Alphamega App, που διοργάνωσαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα στο πλαίσιο της εκστρατείας τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η κ. Μαρία Ιωνά, νικήτρια του διαγωνισμού prediction, αφού προέβλεψε σωστά τους δύο φιναλιστ του μεγάλου τελικού, παρέλαβε τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου KIA Stonic GT LINE αξίας €24.000. Τις επόμενες ημέρες, ο νικητής του διαγωνισμού Spin & Win θα παραλάβει το δικό του KIA Stonic GT Line. Η απονομή των δώρων ολοκληρώνει με εντυπωσιακό τρόπο μια καμπάνια που πρόσφερε στους πελάτες της αλυσίδας πλούσια δώρα και μοναδικές εμπειρίες.

Με την εκδήλωση αυτή, ολοκληρώθηκε ένας μήνας γεμάτος θεματικές δράσεις, προνομιακές προσφορές, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα αποχαιρέτησαν τη φετινή διοργάνωση παρέα με το κοινό τους,

επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι οι πιο δυνατές στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν τις μοιραζόμαστε.

Και σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στις Υπεραγορές Αλφαμέγα!

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