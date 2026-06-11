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ΔΙΕΘΝΗ

Revolut: «Φρένο» από την ΕΚΤ στην ταχεία διάθεση νέων προϊόντων - Ποιος ο λόγος

 11.06.2026 - 10:16
Revolut: «Φρένο» από την ΕΚΤ στην ταχεία διάθεση νέων προϊόντων - Ποιος ο λόγος

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρέθηκε πέρυσι η Revolut, με την ΕΚΤ να λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού βραχίονα της πολυτιμότερης fintech της Ευρώπης, λόγω ανησυχιών για τις διαδικασίες έγκρισης νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ΕΚΤ επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στη δυνατότητα της Revolut να διαθέτει νέα προϊόντα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έως ότου η εταιρεία αντιμετωπίσει «ελλείψεις» στους μηχανισμούς ελέγχου. Παράλληλα, η fintech κλήθηκε να αναθέσει σε τρίτο μέρος επανεξέταση των λειτουργιών κινδύνου, συμμόρφωσης και νομικού ελέγχου που συνδέονται με τα νέα λανσαρίσματα.

 Ακόμη αυστηρότεροι ήταν οι περιορισμοί για τις δραστηριότητες εκτός ΕΟΧ, όπου η ΕΚΤ φέρεται να εμπόδισε τη Revolut να αποκτά νέους πελάτες ή να προχωρά σε εξαγορές.

Η παρέμβαση της ΕΚΤ αγγίζει τον πυρήνα του μοντέλου ανάπτυξης που προώθησε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νικ Στορόνσκι, ο οποίος έχει περιγράψει τους εργαζομένους της Revolut ως «αυτοκατευθυνόμενους πυραύλους», με μεγάλη ελευθερία κινήσεων και περιορισμένη εποπτεία.

Η Revolut απάντησε ότι βρίσκεται σε συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο με τις εποπτικές αρχές και ότι ενισχύει συστηματικά τις διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.

Πρόσωπο κοντά στην εταιρεία δήλωσε ότι από το περασμένο καλοκαίρι η Revolut έχει βελτιώσει την εσωτερική διαδικασία λανσαρίσματος προϊόντων, με ενισχυμένους ελέγχους νέων πρωτοβουλιών από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Οι FT δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί ή αν κάποιοι παραμένουν σε ισχύ, αλλά τον τελευταίο χρόνο η Revolut έχει λανσάρει σειρά προϊόντων -μεταξύ άλλων στεγαστικά δάνεια και λογαριασμούς για εφήβους- σε όλη την Ευρώπη.

Παρά τις ρυθμιστικές πιέσεις, η εταιρεία συνεχίζει την ταχεία επέκτασή της, με αποτίμηση που φέρεται να έχει φθάσει τα 115 δισ. δολάρια και πελατειακή βάση 75 εκατομμυρίων χρηστών.

Πηγή: skai.gr

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