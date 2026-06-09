Running Under The Moon®: Κλείσιμο δρόμων λόγω διεξαγωγής του αγώνα

• Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια, από τη συμβολή της με τα φώτα τροχαίας Αγίου Γεωργίου έως και τα προσωρινά φώτα τροχαίας πλησίον των Φυτωρίων Αθαλάσσας.

• Κυκλικός κόμβος Πανεπιστημιούπολης, στην κατεύθυνση προς Γέρι.

• Φώτα τροχαίας στη συμβολή της Λεωφόρου Αθαλάσσας με την οδό Νίκανδρου Παπαμηνά (φώτα Γερίου).

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας και των αρμόδιων λειτουργών που θα βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.