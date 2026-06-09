Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουRunning Under The Moon®: Κλείσιμο δρόμων λόγω διεξαγωγής του αγώνα
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Running Under The Moon®: Κλείσιμο δρόμων λόγω διεξαγωγής του αγώνα

 09.06.2026 - 09:50
Running Under The Moon®: Κλείσιμο δρόμων λόγω διεξαγωγής του αγώνα

Το κοινό ενημερώνεται ότι, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα Running Under The Moon®, την Πέμπτη 12 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 22:30, και με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των συμμετεχόντων, οι πιο κάτω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για όλα τα οχήματα:

• Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια, από τη συμβολή της με τα φώτα τροχαίας Αγίου Γεωργίου έως και τα προσωρινά φώτα τροχαίας πλησίον των Φυτωρίων Αθαλάσσας.

• Κυκλικός κόμβος Πανεπιστημιούπολης, στην κατεύθυνση προς Γέρι.

• Φώτα τροχαίας στη συμβολή της Λεωφόρου Αθαλάσσας με την οδό Νίκανδρου Παπαμηνά (φώτα Γερίου).

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας και των αρμόδιων λειτουργών που θα βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρόδος: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του μετά από καβγά
Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα
Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες
Άλμα: Διεκδικεί προεδρία Επιτροπής με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Το ζήτημα που θα προωθήσει άμεσα στη Βουλή
Απειλητικό email κατά της Αννίτας Δημητρίου: Το βίντεο, οι αντιδράσεις και η έρευνα της Αστυνομίας
Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού - Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλεάνθους για ψευδείς ισχυρισμούς: «Η αλήθεια, η λογοδοσία και η υπευθυνότητα δεν μπορούν να είναι οι χαμένοι της ψηφιακής εποχής»

 09.06.2026 - 09:44
Επόμενο άρθρο

Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου το καλοκαίρι - Πότε θα συμβεί, πού θα τη δουν

 09.06.2026 - 10:00
«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

Η φράση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι «θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι», μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δεν αποτελεί απλώς μια αναφορά στο χρονοδιάγραμμα των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το Κυπριακό. Αποτυπώνει την αίσθηση ότι η διαδικασία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, κατά την οποία θα κριθεί αν υπάρχει πραγματικά έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων ή αν θα προστεθεί ακόμη ένας κύκλος προσδοκιών στη μακρά ιστορία των αποτυχημένων προσπαθειών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

  •  09.06.2026 - 06:20
Γ. Αντωνίου: «Από τον Φειδία Παναγιώτου λείπουν βασικοί κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας» - Τι είπε για τις 10 χιλιάδες κατοικίες

Γ. Αντωνίου: «Από τον Φειδία Παναγιώτου λείπουν βασικοί κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας» - Τι είπε για τις 10 χιλιάδες κατοικίες

  •  09.06.2026 - 09:32
«Μαύρη τρύπα» ο ΚΟΑ: Το πόρισμα-καταπέλτης της Ελεγκτικής για το «κλειστό σύστημα» της ΚΟΠ, τα γυμναστήρια-φαντάσματα και το χάος των εκατομμυρίων

«Μαύρη τρύπα» ο ΚΟΑ: Το πόρισμα-καταπέλτης της Ελεγκτικής για το «κλειστό σύστημα» της ΚΟΠ, τα γυμναστήρια-φαντάσματα και το χάος των εκατομμυρίων

  •  09.06.2026 - 09:02
Πρώτη σύσκεψη αρχηγών στη νέα Βουλή υπό την Αννίτα Δημητρίου - Παρασκήνιο και διαφωνίες για τις προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Πρώτη σύσκεψη αρχηγών στη νέα Βουλή υπό την Αννίτα Δημητρίου - Παρασκήνιο και διαφωνίες για τις προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

  •  09.06.2026 - 07:07
«Μπορώ να σου τερματίσω την καριέρα»: On air ξεκαθάρισμα μεταξύ Μπάρου και Τάττη για τις καταγγελίες περί απειλών

«Μπορώ να σου τερματίσω την καριέρα»: On air ξεκαθάρισμα μεταξύ Μπάρου και Τάττη για τις καταγγελίες περί απειλών

  •  09.06.2026 - 09:20
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ: Μεθοδική έρευνα αποκάλυψε κρυμμένη κοκαΐνη αξίας χιλιάδων ευρώ από οικία 36χρονου - Πώς τον πρόδωσε η συμπεριφορά του

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ: Μεθοδική έρευνα αποκάλυψε κρυμμένη κοκαΐνη αξίας χιλιάδων ευρώ από οικία 36χρονου - Πώς τον πρόδωσε η συμπεριφορά του

  •  09.06.2026 - 07:37
Αμερικανικό ελικόπτερο Apache κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σώα τα δύο μέλη του πληρώματος

Αμερικανικό ελικόπτερο Apache κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σώα τα δύο μέλη του πληρώματος

  •  09.06.2026 - 08:31
Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες

  •  09.06.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα