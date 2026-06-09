Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου το καλοκαίρι - Πότε θα συμβεί, πού θα τη δουν

Το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο συμβαίνει όταν η Σελήνη περνάει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, ρίχνοντας σκιά στον πλανήτη μας και μπλοκάροντας πλήρως το φως του Ήλιου σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Πού θα μπορούν να δουν την ολική έκλειψη Ηλίου

Η ολική φάση της έκλειψης θα είναι ορατή σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας, όπου ο Ήλιος θα εξαφανιστεί προσωρινά από τον ουρανό και το φως της ημέρας θα δώσει τη θέση του στο σκοτάδι. Παράλληλα, μερική έκλειψη -κατά την οποία μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου καλύπτεται από τη Σελήνη- θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

Η τελευταία ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τον Απρίλιο του 2024, ενώ η η τελευταία φορά που παρατήρησαν ένα τέτοιο φαινόμενο στην ηπειρωτική Ευρώπη ήταν το 2006.

Για την Ισπανία δε, η έκλειψη του Αυγούστου θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική χώρα από το 1905. Παράλληλα, οι Ισπανοί θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ακόμα δύο ηλιακές εκλείψεις έως το 2028.

Η στενή ζώνη της ολικότητας θα εκτείνεται σε περίπου 8.300 χιλιόμετρα. Η διαδρομή της θα ξεκινήσει πάνω από τις ακτές της Αρκτικής, θα περάσει κοντά στον Βόρειο Πόλο και στη συνέχεια θα κινηθεί πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία. Στη Γροιλανδία, οι παρατηρητές αναμένεται να απολαύσουν λίγο περισσότερο από δύο λεπτά ολικότητας, ενώ στη βόρεια Ισπανία το φαινόμενο θα διαρκέσει περίπου 20 δευτερόλεπτα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Η έκλειψη θα περάσει πάνω από τη Γαλικία και στη συνέχεια από τις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας, καθώς θα πλησιάζει η δύση του ηλίου, επιταχύνοντας τη μετάβαση από τη μέρα στη νύχτα.

Για όσους βρίσκονται εκτός της ζώνης ολικότητας, θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω ζωντανής μετάδοσης από το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο του Javalambre στην επαρχία Τερουέλ της Ισπανίας.

Πότε είναι η επόμενη έκλειψη Ηλίου

Η επόμενη ολική ηλιακή έκλειψη αναμένεται στις 2 Αυγούστου 2027 και θα είναι ορατή από τη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επόμενη ευκαιρία παρατήρησης ολικής έκλειψης θα δοθεί το 2033 στην Αλάσκα.

Τι μπορούν να μάθουν οι επιστήμονες από τις εκλείψεις

Οι ηλιακές εκλείψεις επιτρέπουν στους επιστήμονες να μελετήσουν τον Ήλιο και το στέμμα του, δηλαδή την εξωτερική του ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ερευνητές σχεδιάζουν να εκτοξεύσουν αερόστατα μεγάλου υψομέτρου για να καταγράψουν εικόνες του φαινομένου και της σκιάς της Σελήνης καθώς αυτή θα κινείται πάνω από τη Γη. Στόχος τους είναι να επαναλάβουν το ιστορικό πείραμα του 1919,το οποίο μέτρησε πώς η βαρύτητα του Ήλιου καμπυλώνει το φως που προέρχεται από μακρινούς αστέρες και επιβεβαίωσε τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Οι επιστήμονες καλούν και τους πολίτες να συμμετάσχουν κατασκευάζοντας δικά τους όργανα για τη μέτρηση των μεταβολών που προκαλεί στην ατμόσφαιρα η προσωρινή συσκότιση του ουρανού κατά τη διάρκεια της έκλειψης.

Πηγή: CNN