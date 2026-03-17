Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρονται αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές - Ελέγξτε αν τις έχετε - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρονται αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές - Ελέγξτε αν τις έχετε - Δείτε φωτογραφίες

 17.03.2026 - 20:03
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρονται αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές - Ελέγξτε αν τις έχετε - Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι τα πιο κάτω προϊόντα, τα οποία έχουν εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη.

Ως εκ τούτου, οι διανομείς έχουν προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή τους από την αγορά.

Προϊόν

Αρ. ΕΑΗ-2026-010 / 03-2026 – Καφετιέρα κυπριακού καφέ – RAF / R.150
• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
• Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ
• Εμπορική επωνυμία: RAF
• Μοντέλο: R.150
• Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 600 W, 50/60 Hz
• Διανομείς: Κ. Κωνσταντίνου & Υιοί Λτδ (Tηλ. 25710033)
CYCLE TECH LTD (Tηλ. 22372400)

Κίνδυνος:
Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Προϊόν

Αρ. ΕΑΗ-2026-017 / 03-2026 – Καφετιέρα κυπριακού καφέ – SILVER / LB170
• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
• Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ
• Εμπορική επωνυμία: SILVER
• Μοντέλο: LB170
• Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 650 W, 50/60 Hz
• Διανομείς: CYCLE TECH LTD
Σάββας Α. Ιωάννου

Κίνδυνος:
Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Σημειώνεται ότι, τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στους διανομείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης. Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σε αυτή την παράνομη κτηνοτροφική μονάδα έγινε η έφοδος - Δείτε πλάνα από το σημείο
Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας: Πώς επηρεάζονται οι συσκευές και ο ύπνος μας - Το αδιέξοδο και ο λόγος ύπαρξης της
Έφυγε από τη ζωή ο Κυπριανός Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρονται αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές - Ελέγξτε αν τις έχετε - Δείτε φωτογραφίες
Σοκ: Νεκρός 28χρονος αθλητής λίγες εβδομάδες μετά τον αρραβώνα του - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ασπίδα» προστασίας στο Γέρι - Σε εξέλιξη οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού

 17.03.2026 - 19:40
Επόμενο άρθρο

Ο παράς κι ο φουκαράς

 17.03.2026 - 20:03
«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

Την ανάγκη για συντονισμό δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανέδειξαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας την Τρίτη, τόσο οι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και λειτουργοί του κράτους, όσο και Βουλευτές και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  17.03.2026 - 18:13
LIVE: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή της Μπασίτζ - Απογοητευμένος από τους συμμάχους, ο Τραμπ μιλάει για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ

LIVE: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή της Μπασίτζ - Απογοητευμένος από τους συμμάχους, ο Τραμπ μιλάει για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ

  •  17.03.2026 - 06:27
Μάχη με τον χρόνο πριν την αντιπυρική περίοδο - Τα νέα μέτρα και τα 11 πτητικά μέσα μέχρι Μάιο

Μάχη με τον χρόνο πριν την αντιπυρική περίοδο - Τα νέα μέτρα και τα 11 πτητικά μέσα μέχρι Μάιο

  •  17.03.2026 - 18:00
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  •  17.03.2026 - 08:32
Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

  •  17.03.2026 - 16:23
Ο παράς κι ο φουκαράς

Ο παράς κι ο φουκαράς

  •  17.03.2026 - 20:03
Νέες εξελίξεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Κατέθεσαν τρεις αστυφύλακες

Νέες εξελίξεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Κατέθεσαν τρεις αστυφύλακες

  •  17.03.2026 - 18:26
Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

  •  17.03.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα