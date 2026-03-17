Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρονται αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές - Ελέγξτε αν τις έχετε - Δείτε φωτογραφίες

Ως εκ τούτου, οι διανομείς έχουν προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή τους από την αγορά.

Προϊόν

Αρ. ΕΑΗ-2026-010 / 03-2026 – Καφετιέρα κυπριακού καφέ – RAF / R.150

• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

• Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

• Εμπορική επωνυμία: RAF

• Μοντέλο: R.150

• Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 600 W, 50/60 Hz

• Διανομείς: Κ. Κωνσταντίνου & Υιοί Λτδ (Tηλ. 25710033)

CYCLE TECH LTD (Tηλ. 22372400)

Κίνδυνος:

Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Προϊόν

Αρ. ΕΑΗ-2026-017 / 03-2026 – Καφετιέρα κυπριακού καφέ – SILVER / LB170

• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

• Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ

• Εμπορική επωνυμία: SILVER

• Μοντέλο: LB170

• Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 650 W, 50/60 Hz

• Διανομείς: CYCLE TECH LTD

Σάββας Α. Ιωάννου

Κίνδυνος:

Εγκαύματα λόγω υπερχείλισης της συσκευής, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ή αν η λειτουργία της διακοπεί ή και αν η συσκευή ανασηκωθεί από τη βάση της.

Σημειώνεται ότι, τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στους διανομείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης. Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).