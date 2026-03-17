«Ασπίδα» προστασίας στο Γέρι - Σε εξέλιξη οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού
«Ασπίδα» προστασίας στο Γέρι - Σε εξέλιξη οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού

 17.03.2026 - 19:40
Άρχισαν οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδη πυρετού σε όλη την κτηνοτροφική ζώνη Γερίου, μετά τον εντοπισμό χθες κρουσμάτων σε φάρμα της περιοχής, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αντιδήμαρχος Γερίου, Νεόφυτος Παπαλαζάρου.

Ο κ. Παπαλαζάρου είπε ότι δεν διαγνώστηκαν άλλα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην περιοχή, πέραν των τεσσάρων που έχουν εντοπιστεί χθες σε μία φάρμα στην κτηνοτροφική ζώνη Γερίου. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη φάρμα διαθέτει 200 βοοειδή.

Είπε ακόμη ότι προμηθεύουν τους κτηνοτρόφους με νερό και φάρμακα ενώ γίνεται απολύμανση όλων των τροχοφόρων που εισέρχονται στην κτηνοτροφική ζώνη.

Ανέφερε επίσης ότι θα γίνει απολύμανση όλων των δρόμων μέσα στην κτηνοτροφική ζώνη αλλά και των δρόμων που οδηγούν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο κ. Παπαλαζάρου είπε ότι μετά από οδηγία του Υπουργείου Γεωργίας, «έχουμε αφήσει μόνο μία είσοδο στην κτηνοτροφική ζώνη», από τις τρεις εισόδους που υπάρχουν, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου όσων εισέρχονται στην κτηνοτροφική ζώνη.

Επίσης, ανέφερε ότι λόγω του εντοπισμού του συγκεκριμένου κρούσματος είναι ανάστατοι όλοι οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Επιπλέον, ο κ. Παπαλαζάρου είπε ότι οι κτηνοτρόφοι του Γερίου έχουν καταρτίσει Επιτροπή για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας: Πώς επηρεάζονται οι συσκευές και ο ύπνος μας - Το αδιέξοδο και ο λόγος ύπαρξης της

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

  •  17.03.2026 - 11:44
LIVE: Στη Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS Dragon που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο - Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός, λέει ο Τραμπ

«Καμπανάκι» στη Βουλή: Κρίσιμη η συνεργασία με Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό - Προειδοποιήσεις για νέο κύμα

  •  17.03.2026 - 18:13
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Μάχη με τον χρόνο πριν την αντιπυρική περίοδο - Τα νέα μέτρα και τα 11 πτητικά μέσα μέχρι Μάιο

  •  17.03.2026 - 18:00
Νέες εξελίξεις με την υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Κατέθεσαν τρεις αστυφύλακες

Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

  •  17.03.2026 - 16:23
Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

