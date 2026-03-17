Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΥΓΕΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας: Πώς επηρεάζονται οι συσκευές και ο ύπνος μας - Το αδιέξοδο και ο λόγος ύπαρξης της

 17.03.2026 - 19:16
Το 2026 η αλλαγή ώρας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί κανονικά δύο φορές, καθώς το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα εξακολουθεί να εφαρμόζεται, παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την κατάργησή του.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η επαναφορά στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επιστρέφοντας στη λεγόμενη standard ώρα.

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Την άνοιξη, κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, αφού στις 04:00 επιστρέφει στις 03:00.

Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον έχουν σωστά ρυθμισμένη τη ζώνη ώρας και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια, φούρνους ή ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση απαιτείται χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η αλλαγή της ώρας (χειμερινή/θερινή) επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Το φθινόπωρο (χειμερινή) κερδίζουμε 1 ώρα ύπνου, ενώ την άνοιξη (θερινή) χάνουμε 1 ώρα. Ο οργανισμός χρειάζεται περίπου 5 ημέρες έως 2 εβδομάδες για να προσαρμοστεί, με σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου.

Το αδιέξοδο

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να σταματήσει η αλλαγή ώρας, αφήνοντας κάθε κράτος-μέλος να επιλέξει αν θα κρατήσει τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Η απόφαση όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς οι χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ενιαία πολιτική.

Από τότε, η συζήτηση επανέρχεται κάθε χρόνο — χωρίς αποτέλεσμα.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι περισσότεροι επιστήμονες ζητούν σταθερή ώρα όλο τον χρόνο, ιδανικά τη χειμερινή, γιατί ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τον φυσικό κύκλο του φωτός. Όπως εξηγεί ο καθηγητής χρονοβιολογίας Till Roenneberg από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου: «Η θερινή ώρα μας αναγκάζει να ξυπνάμε και να δουλεύουμε σε σκοτάδι τους χειμερινούς μήνες. Δεν είναι φυσικό ούτε υγιές».

ΠΗΓΗ: Tanea.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα