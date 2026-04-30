Αισθάνεστε μοναξιά στη σχέση σας; Πώς θα την ξαναζωντανέψετε
ΥΓΕΙΑ

Αισθάνεστε μοναξιά στη σχέση σας; Πώς θα την ξαναζωντανέψετε

 30.04.2026 - 09:19
Αισθάνεστε μοναξιά στη σχέση σας; Πώς θα την ξαναζωντανέψετε

Κάθεστε μαζί στον καναπέ, αλλά δεν μιλάτε. Μοιράζεστε την ίδια καθημερινότητα, αλλά όχι τις ίδιες σκέψεις. Κοιμάστε στο ίδιο κρεβάτι, αλλά νιώθετε… μακριά. Πόσο συχνά μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε μία σχέση και, παρ’ όλα αυτά, να αισθάνεται μόνος;

Η αίσθηση μοναξιάς μέσα σε μία σχέση είναι πιο συχνή απ’ όσο παραδέχονται τα ζευγάρια. Και, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι συχνά πιο επώδυνη από τη μοναξιά της… πραγματικής μοναχικότητας. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται, το να είσαι μόνος είναι διαχειρίσιμο. Tο να νιώθεις, όμως, μόνος μέσα σε μία σχέση, είναι πιο δύσκολο.

Πώς δημιουργείται η «απόσταση» μέσα στη σχέση

Η μοναξιά σε ένα ζευγάρι δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως χτίζεται σταδιακά, μέσα από μικρές απομακρύνσεις, ανείπωτα συναισθήματα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Όπως εξηγεί στο Psychology Today η Lisa Firestone, κλινική ψυχολόγος, η μοναξιά μέσα σε μία σχέση συχνά συνδέεται με βαθύτερα ψυχολογικά μοτίβα που διαμορφώνονται από νωρίς. Οι άνθρωποι, ήδη από την παιδική ηλικία, αναπτύσσουν τρόπους να προστατεύονται συναισθηματικά, μηχανισμούς που αργότερα μεταφέρονται στις ενήλικες σχέσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που περιγράφεται ως «φαντασιακός δεσμός»: Μία ψευδαίσθηση εγγύτητας που αντικαθιστά την πραγματική συναισθηματική σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, το ζευγάρι μπορεί να λειτουργεί «μαζί» στην πράξη, αλλά χωρίς ουσιαστική επαφή σε βάθος.

Όταν ο σύντροφος γίνεται… ξένος

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι η αίσθηση ότι ο άλλος «απομακρύνεται», ακόμη κι αν δεν υπάρχει εμφανής σύγκρουση.

Οι συζητήσεις περιορίζονται στα πρακτικά, η τρυφερότητα μειώνεται και η επικοινωνία γίνεται πιο επιφανειακή. Σταδιακά, δημιουργείται η αίσθηση ότι ο άνθρωπος που κάποτε ήταν οικείος, αρχίζει να μοιάζει ξένος.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση έχει τελειώσει, αλλά ότι έχει χαθεί η συναισθηματική επαφή.

Γιατί φοβόμαστε την πραγματική εγγύτητα

Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι ο φόβος της έκθεσης. Για να νιώσει κάποιος πραγματικά κοντά με τον σύντροφό του, χρειάζεται να δείξει τον αυθεντικό του εαυτό, με αδυναμίες, ανάγκες και ευαλωτότητα.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία, είτε από φόβο απόρριψης είτε επειδή έχουν μάθει να «κρατούν απόσταση» για να προστατευτούν. Έτσι, ενώ επιθυμούν την οικειότητα, ταυτόχρονα τη σαμποτάρουν.

Οι σχέσεις αλλάζουν με τον χρόνο

Η μοναξιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση δεν λειτουργεί. Συχνά αποτελεί ένδειξη ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σύνδεση δεν είναι κάτι δεδομένο – απαιτεί συνεχή προσπάθεια, επαναπροσέγγιση και συνειδητή παρουσία. Το να δει κανείς τον σύντροφό του «με νέα μάτια» και να αναγνωρίσει την πολυπλοκότητά του μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη δυναμική της σχέσης.

Τι μπορεί να βοηθήσει

Η αποκατάσταση της σύνδεσης δεν βασίζεται σε μεγάλες κινήσεις, αλλά σε μικρές αλλαγές:

  • πιο ουσιαστική επικοινωνία, πέρα από την καθημερινή ρουτίνα
  • ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων
  • αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου
  • διάθεση για επανασύνδεση, χωρίς άμυνες

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Η μοναξιά μέσα σε μία σχέση δεν είναι ένδειξη αποτυχίας, αλλά ένα σήμα ότι κάτι χρειάζεται να αλλάξει.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Αλλοδαπός κρατούμενος, ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

  •  30.04.2026 - 06:20
Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

  •  30.04.2026 - 07:46
Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

  •  30.04.2026 - 06:30
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

  •  30.04.2026 - 06:15
Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

  •  30.04.2026 - 06:33
Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

  •  30.04.2026 - 06:36
ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

  •  30.04.2026 - 09:03
Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.04.2026 - 09:29

