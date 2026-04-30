Αισθάνεστε μοναξιά στη σχέση σας; Πώς θα την ξαναζωντανέψετε

Η αίσθηση μοναξιάς μέσα σε μία σχέση είναι πιο συχνή απ’ όσο παραδέχονται τα ζευγάρια. Και, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι συχνά πιο επώδυνη από τη μοναξιά της… πραγματικής μοναχικότητας. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται, το να είσαι μόνος είναι διαχειρίσιμο. Tο να νιώθεις, όμως, μόνος μέσα σε μία σχέση, είναι πιο δύσκολο.

Πώς δημιουργείται η «απόσταση» μέσα στη σχέση

Η μοναξιά σε ένα ζευγάρι δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως χτίζεται σταδιακά, μέσα από μικρές απομακρύνσεις, ανείπωτα συναισθήματα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Όπως εξηγεί στο Psychology Today η Lisa Firestone, κλινική ψυχολόγος, η μοναξιά μέσα σε μία σχέση συχνά συνδέεται με βαθύτερα ψυχολογικά μοτίβα που διαμορφώνονται από νωρίς. Οι άνθρωποι, ήδη από την παιδική ηλικία, αναπτύσσουν τρόπους να προστατεύονται συναισθηματικά, μηχανισμούς που αργότερα μεταφέρονται στις ενήλικες σχέσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που περιγράφεται ως «φαντασιακός δεσμός»: Μία ψευδαίσθηση εγγύτητας που αντικαθιστά την πραγματική συναισθηματική σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, το ζευγάρι μπορεί να λειτουργεί «μαζί» στην πράξη, αλλά χωρίς ουσιαστική επαφή σε βάθος.

Όταν ο σύντροφος γίνεται… ξένος

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι η αίσθηση ότι ο άλλος «απομακρύνεται», ακόμη κι αν δεν υπάρχει εμφανής σύγκρουση.

Οι συζητήσεις περιορίζονται στα πρακτικά, η τρυφερότητα μειώνεται και η επικοινωνία γίνεται πιο επιφανειακή. Σταδιακά, δημιουργείται η αίσθηση ότι ο άνθρωπος που κάποτε ήταν οικείος, αρχίζει να μοιάζει ξένος.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση έχει τελειώσει, αλλά ότι έχει χαθεί η συναισθηματική επαφή.

Γιατί φοβόμαστε την πραγματική εγγύτητα

Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι ο φόβος της έκθεσης. Για να νιώσει κάποιος πραγματικά κοντά με τον σύντροφό του, χρειάζεται να δείξει τον αυθεντικό του εαυτό, με αδυναμίες, ανάγκες και ευαλωτότητα.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία, είτε από φόβο απόρριψης είτε επειδή έχουν μάθει να «κρατούν απόσταση» για να προστατευτούν. Έτσι, ενώ επιθυμούν την οικειότητα, ταυτόχρονα τη σαμποτάρουν.

Οι σχέσεις αλλάζουν με τον χρόνο

Η μοναξιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση δεν λειτουργεί. Συχνά αποτελεί ένδειξη ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σύνδεση δεν είναι κάτι δεδομένο – απαιτεί συνεχή προσπάθεια, επαναπροσέγγιση και συνειδητή παρουσία. Το να δει κανείς τον σύντροφό του «με νέα μάτια» και να αναγνωρίσει την πολυπλοκότητά του μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη δυναμική της σχέσης.

Τι μπορεί να βοηθήσει

Η αποκατάσταση της σύνδεσης δεν βασίζεται σε μεγάλες κινήσεις, αλλά σε μικρές αλλαγές:

πιο ουσιαστική επικοινωνία, πέρα από την καθημερινή ρουτίνα

ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων

αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου

διάθεση για επανασύνδεση, χωρίς άμυνες

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Η μοναξιά μέσα σε μία σχέση δεν είναι ένδειξη αποτυχίας, αλλά ένα σήμα ότι κάτι χρειάζεται να αλλάξει.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr