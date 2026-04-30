ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 30.04.2026 - 09:03
ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/04) στη Λεμεσό, όταν ένα κόκκινο όχημα ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Αγίας Σοφίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 π.μ., προκαλώντας ανησυχία στους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής που είδαν το αυτοκίνητο να καταλήγει στο πλάι, κλείνοντας μέρος του οδοστρώματος.

​Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις για αρκετή ώρα, καθώς το όχημα παρέμενε ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας την ελεύθερη διέλευση των υπολοίπων αυτοκινήτων. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και την καταγραφή των αιτιών που οδήγησαν στην ανατροπή.

​Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και την τρομακτική εικόνα του αναποδογυρισμένου οχήματος, δεν φαίνεται να υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Οι αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Αλλοδαπός κρατούμενος, ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

