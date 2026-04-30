ΔΗΠΑ: «Πολίτες δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις για δημοσκόπηση και απουσίαζε το κόμμα από τα ερωτηματολόγια» - «Αδιανόητο φαινόμενο»
ΔΗΠΑ: «Πολίτες δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις για δημοσκόπηση και απουσίαζε το κόμμα από τα ερωτηματολόγια» - «Αδιανόητο φαινόμενο»

 30.04.2026 - 08:46
ΔΗΠΑ: «Πολίτες δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις για δημοσκόπηση και απουσίαζε το κόμμα από τα ερωτηματολόγια» - «Αδιανόητο φαινόμενο»

Καταγγέλλοντας πρακτικές που αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της εκλογικής επιρροής της ΔΗΠΑ καθώς και δυσπιστία για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων παρενέβη στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο σύμβουλος του προέδρου του κόμματος, Λοΐζος Κωνσταντίνου.

Συγεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνου έκανε λόγο για διαχρονική απόκλιση ανάμεσα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα, επικαλούμενος προηγούμενες αναμετρήσεις όπου η ΔΗΠΑ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από εκείνα που της απέδιδαν οι μετρήσεις.

Παράλληλα όπως σημείωσε, το ουσιαστικό δεν είναι τα ποσοστά που εμφανίζονται στις έρευνες, αλλά η τάση που διαμορφώνεται στην κοινωνία και η πραγματική συμπεριφορά των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών που δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις για συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις, στις οποίες, όπως καταγγέλλεται, η ΔΗΠΑ απουσίαζε από τα ερωτηματολόγια.

Επιπρόσθετα, ο κ.Κωνσταντίνου χαρακτήρισε το φαινόμενο «αδιανόητο» και υπογράμμισε ότι, εφόσον υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, το κόμμα προτίθεται να προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η ΔΗΠΑ δεν αξιώνει ευνοϊκή μεταχείριση στις δημοσκοπήσεις, αλλά απαιτεί, όπως είπε, ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή της κοινής γνώμης. «Όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί συμβαίνουν τέτοιες πρακτικές, ο ίδιος άφησε αιχμές για μετατόπιση από την απλή καταγραφή της τάσης σε προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης. Όπως είπε, υπάρχει η αντίληψη ότι ορισμένα κόμματα παρουσιάζονται ως «χαμένη ψήφος», με στόχο να αποθαρρυνθούν οι ψηφοφόροι από το να τα στηρίξουν.

Δείτε το απόσπασμα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης
Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε φωτογραφίες
Έχεις κλεισμένο ταξίδι; Αυτές οι 3 αεροπορικές ξεκίνησαν ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες ελλείψεις στα καύσιμα
Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών
Εορτολόγιο 2026: Γνωστό όνομα γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε
Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

 

 

 

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Αλλοδαπός κρατούμενος, ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

  •  30.04.2026 - 06:20
Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

  •  30.04.2026 - 07:46
Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

  •  30.04.2026 - 06:30
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

  •  30.04.2026 - 06:15
Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

  •  30.04.2026 - 06:33
Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

  •  30.04.2026 - 06:36
ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

ΒΙΝΤΕΟ: Ανατράπηκε όχημα στην μέση του δρόμου και προκάλεσε χάος στη Λεμεσό

  •  30.04.2026 - 09:03
Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.04.2026 - 09:29

