ΔΗΠΑ: «Πολίτες δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις για δημοσκόπηση και απουσίαζε το κόμμα από τα ερωτηματολόγια» - «Αδιανόητο φαινόμενο»

Συγεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνου έκανε λόγο για διαχρονική απόκλιση ανάμεσα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα, επικαλούμενος προηγούμενες αναμετρήσεις όπου η ΔΗΠΑ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από εκείνα που της απέδιδαν οι μετρήσεις.

Παράλληλα όπως σημείωσε, το ουσιαστικό δεν είναι τα ποσοστά που εμφανίζονται στις έρευνες, αλλά η τάση που διαμορφώνεται στην κοινωνία και η πραγματική συμπεριφορά των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών που δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις για συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις, στις οποίες, όπως καταγγέλλεται, η ΔΗΠΑ απουσίαζε από τα ερωτηματολόγια.

Επιπρόσθετα, ο κ.Κωνσταντίνου χαρακτήρισε το φαινόμενο «αδιανόητο» και υπογράμμισε ότι, εφόσον υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, το κόμμα προτίθεται να προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η ΔΗΠΑ δεν αξιώνει ευνοϊκή μεταχείριση στις δημοσκοπήσεις, αλλά απαιτεί, όπως είπε, ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή της κοινής γνώμης. «Όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί συμβαίνουν τέτοιες πρακτικές, ο ίδιος άφησε αιχμές για μετατόπιση από την απλή καταγραφή της τάσης σε προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης. Όπως είπε, υπάρχει η αντίληψη ότι ορισμένα κόμματα παρουσιάζονται ως «χαμένη ψήφος», με στόχο να αποθαρρυνθούν οι ψηφοφόροι από το να τα στηρίξουν.

