Το πιο «ανήσυχο» wine bar της πόλης μετακομίζει στην ύπαιθρο για ένα μαγευτικό ανοιξιάτικο τραπέζι

Αυτή τη φορά, η πυξίδα δείχνει εκτός πόλης, σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία στην καρδιά της κυπριακής φύσης.

​Ο προορισμός για αυτό το Volta Wine Bar είναι το χωριό Μαλλιά της επαρχίας Λεμεσού. Εκεί, στο Filippos Country House —έναν χώρο γεμάτο προσωπικές αναμνήσεις για έναν εκ των ιδιοκτητών— θα στρωθεί ένα ξεχωριστό τραπέζι στον κήπο, κάτω από τη σκιά των δέντρων. Είναι μια επιστροφή στις ρίζες και στην αυθεντική φιλοξενία, με στόχο να δημιουργηθούν νέες στιγμές γύρω από το καλό κρασί και το προσεγμένο φαγητό.

​Το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 16:30 το απόγευμα, οι ρυθμοί πέφτουν και η γευστική απόλαυση παίρνει τα ηνία. Το μενού περιλαμβάνει πιάτα φτιαγμένα αποκλειστικά για να μοιράζονται στην παρέα, συνοδευόμενα από κρασιά που σε προκαλούν να σταματήσεις τον χρόνο και να απολαύσεις τη στιγμή. Η φιλοσοφία της εκδήλωσης κινείται γύρω από τη χαλάρωση και την επαφή με το περιβάλλον, προσφέροντας μια διέξοδο από την καθημερινότητα της πόλης.

​Info: Σάββατο 2 Μαΐου, Filippos Country House, Χωριό Μαλλιά, Επαρχία Λεμεσού.

Ώρα έναρξης: 16:30.

** Με πληροφορίες από το checkincyprus.com