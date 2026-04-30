«Πέπλο» ομίχλης σκέπασε τη Λευκωσία τα ξημερώματα - Οι δρόμοι εξαφανίστηκαν - Δείτε φωτογραφίες

Σε Τσέρι, Λακατάμια, Στρόβολο και άλλες γειτονιές, η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά, με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι δρόμοι «χάνονταν» μέσα στο πυκνό πέπλο της ομίχλης και τα φώτα των οχημάτων μόλις που διαπερνούσαν το τοπίο.

Το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του από τις πρώτες πρωινές ώρες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμωνιάτικο σκηνικό, παρά την εποχή.

Δείτε φωτογραφίες που εξασφάλισε το themaonline, οι οποίες αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση του φαινομένου και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικράτησε.