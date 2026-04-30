«Πέπλο» ομίχλης σκέπασε τη Λευκωσία τα ξημερώματα - Οι δρόμοι εξαφανίστηκαν - Δείτε φωτογραφίες
«Πέπλο» ομίχλης σκέπασε τη Λευκωσία τα ξημερώματα - Οι δρόμοι εξαφανίστηκαν - Δείτε φωτογραφίες

 30.04.2026 - 08:44
Πυκνή ομίχλη κάλυψε τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Απριλίου περιοχές της Λευκωσίας, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό στους δρόμους της πρωτεύουσας, αφού σε αρκετά σημεία η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και οριακά δεν διακρινόταν τίποτα σε μικρή απόσταση.

Σε Τσέρι, Λακατάμια, Στρόβολο και άλλες γειτονιές, η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά, με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι δρόμοι «χάνονταν» μέσα στο πυκνό πέπλο της ομίχλης και τα φώτα των οχημάτων μόλις που διαπερνούσαν το τοπίο.

Το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του από τις πρώτες πρωινές ώρες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμωνιάτικο σκηνικό, παρά την εποχή.

Δείτε φωτογραφίες που εξασφάλισε το themaonline, οι οποίες αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση του φαινομένου και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικράτησε.

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Μαχαίρωσε τον σύντροφό της επειδή της έφερε φαγητό στο σπίτι ενώ εκείνη ήθελε να βγει έξω

Το πιο «ανήσυχο» wine bar της πόλης μετακομίζει στην ύπαιθρο για ένα μαγευτικό ανοιξιάτικο τραπέζι

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 87χρονος, μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το πρωί, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

  •  30.04.2026 - 06:15
Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

  •  30.04.2026 - 06:20
Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

  •  30.04.2026 - 07:46
Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

  •  30.04.2026 - 06:30
Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

  •  30.04.2026 - 06:33
Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

  •  30.04.2026 - 06:36
Τροχαίο με το «καλημέρα»: Όχημα προσέκρουσε σε φράκτη - Εντοπίστηκε αναίσθητος ο οδηγός

  •  30.04.2026 - 07:10
Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

  •  30.04.2026 - 06:45

