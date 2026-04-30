ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Μαχαίρωσε τον σύντροφό της επειδή της έφερε φαγητό στο σπίτι ενώ εκείνη ήθελε να βγει έξω

 30.04.2026 - 08:39
Τη δολοφονία του 25χρονου συντρόφου της επειδή έφερε φαγητό στο σπίτι ενώ η ίδια ήθελε να φάει έξω ομολόγησε μια 27χρονη στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

Η Μικάιλα Κλοθ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν ότι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Λούκας Ρος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία το έγκλημα έγινε αφού ο 27χρονος Ρος επέστρεψε στο σπίτι που έμενε με τη δράστη έχοντας μαζί του «μπούτια κοτόπουλου, καρυκεύματα και σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τη φριτέζα αέρα».

Η 25χρονη Κλοθ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο Ρος «άρχισε να πιέζει τα κουμπιά της» προκαλώντας έναν καβγά που κατέληξε στο μαχαίρωμα. Την ώρα, δε, που οι αστυνομικοί έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 27χρονο, η 25χρονη φέρεται να τους είπε «αν πρέπει να με βάλετε φυλακή, αυτό είναι εντάξει».

O 27χρονος Λούκας Ροθ που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τη σύντροφό του
Κατά τη δικογραφία, μάλιστα, ενώ την μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, η Κλοθ φέρεται να είπε: «έπρεπε απλώς να είχα πάει στο μπαρ και όλο αυτό είναι ενοχλητικό».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του Ρος προκλήθηκε από χτύπημα που δέχθηκε στο στήθος με την κατηγορία σε βάρος της Κλοθ να είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως πρώτου βαθμού.

Μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία ο Ρος αποκάλυψε σε μια γυναίκα και στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ότι η Κλοθ τον είχε δαγκώσει στον αντίχειρα. Όπως κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ο 27χρονος φαινόταν να φοβάται την 25χρονη και είχε πει: «Παρακαλώ γράψτε το πλήρες όνομά μου, σε περίπτωση που μου συμβεί ποτέ κάτι».

Το ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου τρία χρόνια και ο Ρος επισκεπτόταν συχνά το διαμέρισμά της Κλοθ που κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων και κινδυνεύει με ποινή ισοβίων εάν καταδικαστεί.

Κατά την πρώτη εμφάνιση της 25χρονης στο δικαστήριο, ο πατέρας του 27χρονου ξέσπασε φωνάζοντας «σας παρακαλώ, μην αφήσετε ποτέ ξανά αυτό το τέρας να περπατήσει στους δρόμους».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 87χρονος, μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το πρωί, στην επαρχία Λευκωσίας.

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

Τροχαίο με το «καλημέρα»: Όχημα προσέκρουσε σε φράκτη - Εντοπίστηκε αναίσθητος ο οδηγός

Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

