Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Υπογραφές «βλέπει» ο Τραμπ, αντιδράσεις σε Ιράν και Ισραήλ

Ωστόσο, η Τεχεράνη τηρεί σαφείς αποστάσεις από τις αμερικανικές ανακοινώσεις, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να διαψεύδουν κατηγορηματικά τα περί άμεσης υπογραφής. Οι IRGC επέκριναν μάλιστα την «ασυνήθιστη επιμονή» του Τραμπ για τη συγκεκριμένη ημέρα, τονίζοντας με νόημα ότι το γενικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια στιγμή, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών εμφανίζεται ελαφρώς πιο μετριοπαθές, μεταθέτοντας την πιθανή υπογραφή για τις προσεχείς ημέρες.

Για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να αποφευχθούν οι τεράστιες εφοδιαστικές προκλήσεις που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την ευαίσθητη αυτή διαδικασία, οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν μια τελετή υπογραφής, ηλεκτρονικά.

Εκκινεί μία νέα περίοδος διαπραγματεύσεων

Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας δεν αποτελεί την τελική λύση, αλλά θα εκκινήσει μια νέα περίοδο εντατικών διαπραγματεύσεων 60 ημερών, με σκοπό την επίλυση των πολλών ακανθωδών ζητημάτων που παραμένουν στο τραπέζι.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Στην ιερή πόλη Μασχάντ, σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του υπουργού Αμπάς Αραγτσί και ζητώντας την παραίτησή του. Οι σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε παραχώρηση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία τελούν υπό de facto αποκλεισμό από την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ και στο Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «πλήρη αποτυχία» της κυβέρνησης.

Όπως υπογράμμισε, η διαφαινόμενη συμφωνία δεν επιτυγχάνει κανέναν από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ, αφού το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το πυραυλικό του πρόγραμμα παραμένει άθικτο και η απειλή αναβίωσης του πυρηνικού προγράμματος είναι ορατή. Κατηγόρησε μάλιστα τον πρωθυπουργό ότι μετατρέπει τη χώρα σε «προτεκτοράτο» που δέχεται εντολές για την εθνική του ασφάλεια, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια τεράστια στρατηγική ζημιά.

Καθώς φαίνεται να πλησιάζει μία συμφωνία και με τις πιέσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση να εντείνονται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής (14/6).

Με κομβικά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τη δράση των περιφερειακών οργανώσεων-πληρεξουσίων (proxies) και την τύχη των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, οι επόμενες ώρες θεωρούνται απόλυτα κρίσιμες για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής.