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Έσωσαν την τελευταία στιγμή κοπέλα που πήγε να πέσει στο κενό - Δείτε βίντεο

 14.06.2026 - 08:02
Έσωσαν την τελευταία στιγμή κοπέλα που πήγε να πέσει στο κενό - Δείτε βίντεο

Ένας διευθυντής εστιατορίου και ένας αστυνομικός στο Λονδίνο αντέδρασαν αμέσως για να σώσουν ένα νεαρό κορίτσι που ήταν έτοιμο να πέσει στο πεζοδρόμιο.

Χωρίς δισταγμό. Χωρίς πανικό. Μόνο καθαρό ένστικτο και θάρρος. Δύο άγνωστοι, μια στιγμή, μια ζωή που σώθηκε

Ο ήρωας που έσωσε ένα κορίτσι μετά την πτώση του από το περβάζι ενός παραθύρου στο Ανατολικό Λονδίνο ταυτοποιήθηκε ως ο Μοχάμεντ Τζέσιλ.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το κορίτσι να κρέμεται από το περβάζι ενός παραθύρου, ενώ περίοικοι συγκεντρώνονται από κάτω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αστυνομικός και ο Μοχάμεντ Τζέσιλ προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ο Μοχάμεντ ετοιμαζόταν για τη δουλειά του όταν άκουσε τη φασαρία και έτρεξε έξω για να βοηθήσει, ακόμα χωρίς μπλούζα.

Ακολούθησαν μερικές τεταμένες στιγμές, καθώς οι θεατές παρακολουθούσαν με αγωνία. Ξαφνικά, το κορίτσι έχασε την ισορροπία του και έπεσε, αλλά ο Μοχάμεντ κατάφερε να την πιάσει και να την μεταφέρει σε ασφαλές μέρος.

 

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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