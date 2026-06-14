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ΔΙΕΘΝΗ

Video: Την έριξαν στο κενό χωρίς σχοινί ασφαλείας - Τραγικός θάνατος 24χρονης

 14.06.2026 - 08:27
Video: Την έριξαν στο κενό χωρίς σχοινί ασφαλείας - Τραγικός θάνατος 24χρονης

Με έναν τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου (13/6) μια 24χρονη γυναίκα ενώ έκανε bungee jumping στο Σάο Πάολο Βραζιλίας, αφού οι διοργανωτές ξέχασαν να δέσουν το σχοινί ασφαλείας.

Το ασύλληπτο περιστατικό, σημειώθηκε στην περιοχή «Ponte do Esqueleto» (Γέφυρα Σκελετών) στην πολιτεία Λιμέιρα. Η γυναίκα έπεσε από την πλατφόρμα ύψους 40 μέτρων χωρίς να είναι δεμένη με το σχοινί.

Βίντεο από το δυστύχημα δείχνει τη γυναίκα να οδηγείται στην πλατφόρμα και να την σπρώχνουν στο κενό. Δευτερόλεπτα αργότερα, τρομοκρατημένοι περαστικοί και άτομα που βιντεοσκοπούσαν παρατήρησαν το χαλαρό σχοινί και ακούγονται να ουρλιάζουν. Η γυναίκα πέθανε ακαριαία από τα θανάσιμα τραυματά της που προκλήθηκαν από την πτώση της στο έδαφος.

 
 

Η αστυνομία στη συνέχεια συνέλαβε μέλη της εταιρείας που διαργάνωνε extreme sportsΜάλιστα, ορισμένοι εργαζόμενοι διέφυγαν σε μια κοντινή δασώδη περιοχή, αλλά αργότερα συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν από αστυνομικό ελικόπτερο.

Η περιοχή, γνωστή για τα extreme sports, έχει ιστορικό ατυχημάτων και οι τοπικές αρχές θεωρούν την δραστηριότητα παράνομη.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

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