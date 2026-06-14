Video: Την έριξαν στο κενό χωρίς σχοινί ασφαλείας - Τραγικός θάνατος 24χρονης

Το ασύλληπτο περιστατικό, σημειώθηκε στην περιοχή «Ponte do Esqueleto» (Γέφυρα Σκελετών) στην πολιτεία Λιμέιρα. Η γυναίκα έπεσε από την πλατφόρμα ύψους 40 μέτρων χωρίς να είναι δεμένη με το σχοινί.

Βίντεο από το δυστύχημα δείχνει τη γυναίκα να οδηγείται στην πλατφόρμα και να την σπρώχνουν στο κενό. Δευτερόλεπτα αργότερα, τρομοκρατημένοι περαστικοί και άτομα που βιντεοσκοπούσαν παρατήρησαν το χαλαρό σχοινί και ακούγονται να ουρλιάζουν. Η γυναίκα πέθανε ακαριαία από τα θανάσιμα τραυματά της που προκλήθηκαν από την πτώση της στο έδαφος.

Η αστυνομία στη συνέχεια συνέλαβε μέλη της εταιρείας που διαργάνωνε extreme sportsΜάλιστα, ορισμένοι εργαζόμενοι διέφυγαν σε μια κοντινή δασώδη περιοχή, αλλά αργότερα συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν από αστυνομικό ελικόπτερο.

Η περιοχή, γνωστή για τα extreme sports, έχει ιστορικό ατυχημάτων και οι τοπικές αρχές θεωρούν την δραστηριότητα παράνομη.

ΠΗΓΗ: CNN.gr