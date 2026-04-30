Mabu: Η άσκηση του Kung Fu που ξεκλειδώνει την δύναμη μέσα μας

Εκτέλεση άσκησης Mabu

Η στάση σώματος που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τύπο άσκησης βοηθάει στην ανάπτυξη των μυών, την ενδυνάμωση και την σταθερότητα. Αρχικά, ο αθλούμενος χρειάζεται να κάνει ένα βαθύ κάθισμα με τους μηρούς να βρίσκονται παράλληλα στο έδαφος.

Στην συνέχεια πραγματοποιεί squat σε 5 στάδια κρατώντας την πλάτη σε ίσια στάση χωρίς δηλαδή να λυγίζει. Είναι σημαντικό για κάθε αρχάριο να θέτει έναν ρεαλιστικό στόχο των 3 επαναλήψεων σε 60 δευτερόλεπτα.

Με αυτόν τον τρόπο ο αθλούμενος μαθαίνει να κρατά το σώμα σταθερό, χτίζοντας έναν τρόπο σκέψης ώστε να μην τα παρατά εύκολα σε στιγμές που το σώμα ζορίζεται. Η στάση του αλόγου γυμνάζει τους καμπτήρες του ισχίου, τους προσαγωγούς και τους μύες της βουβωνικής χώρας.

Γενικότερα, είναι σημαντικό είναι ο αθλούμενος να αναπνέει σταθερά και να εκτιμά κατά πόσο ζορίζονται οι μύες ή όχι ώστε να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr