Mabu: Η άσκηση του Kung Fu που ξεκλειδώνει την δύναμη μέσα μας

 30.04.2026 - 07:36
Η άσκηση Mabu ή αλλιώς Horse Stance ή στάση ιππασίας, στοχεύει στην εκγύμναση του κάτω μέρους του σώματος και συμβάλλει στο «χτίσιμο» ενός στιβαρού κορμού, αλλά και στην καλλιέργεια της πνευματικής αντοχής. Ο Daniel Vadnal, Αυστραλός φυσιοθεραπευτής, εξηγεί γιατί ο συγκεκριμένος τύπος άσκησης είναι η καλύτερη και πιο αποδοτική γυμναστική στη σύγχρονη εποχή.

Εκτέλεση άσκησης Mabu

Η στάση σώματος που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τύπο άσκησης βοηθάει στην ανάπτυξη των μυών, την ενδυνάμωση και την σταθερότητα. Αρχικά, ο αθλούμενος χρειάζεται να κάνει ένα βαθύ κάθισμα με τους μηρούς να βρίσκονται παράλληλα στο έδαφος.

Στην συνέχεια πραγματοποιεί squat σε 5 στάδια κρατώντας την πλάτη σε ίσια στάση χωρίς δηλαδή να λυγίζει. Είναι σημαντικό για κάθε αρχάριο να θέτει έναν ρεαλιστικό στόχο των 3 επαναλήψεων σε 60 δευτερόλεπτα.

Με αυτόν τον τρόπο ο αθλούμενος μαθαίνει να κρατά το σώμα σταθερό, χτίζοντας έναν τρόπο σκέψης ώστε να μην τα παρατά εύκολα σε στιγμές που το σώμα ζορίζεται. Η στάση του αλόγου γυμνάζει τους καμπτήρες του ισχίουτους προσαγωγούς και τους μύες της βουβωνικής χώρας.

Γενικότερα, είναι σημαντικό είναι ο αθλούμενος να αναπνέει σταθερά και να εκτιμά κατά πόσο ζορίζονται οι μύες ή όχι ώστε να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο με τον φυσιοθεραπευτή Daniel Vadnal να εκτελεί την άσκηση

Θρήνος για τον θάνατο του 13χρονου με το πατίνι - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 87χρονος, μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το πρωί, στην επαρχία Λευκωσίας.

