Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

 30.04.2026 - 07:46
Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να τελέσει τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ενώ στην τελετή θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είχε ανακοινώσει η Προεδρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την άφιξη του στο παράρτημα Αθηνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα ξεναγηθεί στους χώρους του και ακολούθως θα απευθύνει χαιρετισμό σε ειδική τελετή.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος επιστρέφει το απόγευμα της Πέμπτης στο νησί, συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα