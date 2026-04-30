Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Έδωσαν τελεσίγραφο στον Χριστοδουλίδη» αναφέρει ότι οι κτηνοτρόφοι θα περιμένουν 48 ώρες για να δουν κατά πόσο θα τους δεχθεί ο Πρόεδρος ή όχι, σημειώνοντας ότι ζητούν τερματισμό των θανατώσεων, αποζημιώσεις και επανεκκίνηση των μονάδων. Η εφημερίδα αναφέρεται, ακόμα, στη διαμαρτυρία στη Λάρνακα για το λιμάνι και τη μαρίνα, που παραμένουν στάσιμα. Αλλού, η «Αλήθεια» αναφέρεται στα εγκαίνια πάρκου στη μνήμη του Σωκράτη Χάσικου στην Απεσιά.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Γλυτώνουμε τις περικοπές νερού» σημειώνει ότι το ΤΑΥ αναθεωρεί την κατανομή νερού, λόγω βροχών και μονάδων αφαλάτωσης, χωρίς ωστόσο να αίρεται ο μεσοπρόθεσμος κίνδυνος της λειψυδρίας. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι συντεχνίες δεν αποδέχονται συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι το κλιμάκιο του FBI ήρθε και αξιολογεί τις καταθέσεις για τη «Σάντη».

Στο κύριο του θέμα με τίτλο «Συνδρομή από τρεις χώρες για τη Σάντη», ο «Φιλελεύθερος» αναφέρει ότι χθες έγινε η πρώτη σύσκεψη των ανακριτών με το κλιμάκιο του FBI, με την αστυνομία να απευθύνεται σε Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία για μαρτυρικό υλικό. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από τη χθεσινή κινητοποίηση στη Λάρνακα, αναφέροντας ότι κάτοικοι και φορείς ζητούν άμεση ανάπτυξη χερσαίων χώρων. Αλλού, η εφημερίδα, αναφερόμενη στον αφθώδη πυρετό, αναφέρει ότι ξεκληρίστηκε το 10% της κτηνοτροφίας.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Καύσιμα φωτιά, τουρισμός σε δοκιμασία» σημειώνει ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα περνούν στα εισιτήρια και επηρεάζουν τις προοπτικές της τουριστικής σεζόν. Στη φωτογραφία που δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο, παρουσιάζεται στιγμιότυπο από τη διαμαρτυρία στη Λάρνακα για το λιμάνι και τη μαρίνα και αναφέρεται ότι η Λάρνακα απαιτεί απαντήσεις. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε νέες υποσχέσεις του Προέδρου για το φυσικό αέριο, την ώρα που η Τουρκία προαναγγέλλει συμφωνία με τη ΒΡ και εργάζεται για αγωγό προς το ψευδοκράτος.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Η Κυβέρνηση καλεί σε ταχεία εξαγωγή φυσικού αερίου», επικαλείται δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ότι οι διεθνείς εξελίξεις κάνουν τα ενεργειακά πλάνα της Κύπρου πιο επείγοντα. Στη φωτογραφία που δημοσιεύει η εφημερίδα, παρουσιάζεται Κύπρια που έκλεισε τα 100 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβε ευχετήρια κάρτα από τον βασιλιά Κάρολο. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 5 χρόνια για να απαλειφθεί ο αφθώδης πυρετός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ