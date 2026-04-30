ΑρχικήLike Online
Γυναίκα που πληρώνεται για να μυήσει νεαρούς στο σεξ, εξηγεί τι αναζητούν πραγματικά οι άνδρες

 30.04.2026 - 07:55
Γυναίκα που πληρώνεται για να μυήσει νεαρούς στο σεξ, εξηγεί τι αναζητούν πραγματικά οι άνδρες

Γυναίκα που πληρώνεται από μαμάδες - και όχι μόνο - για να κοιμάται με τους γιους τους, εξηγεί ποιο είναι το πελατολόγιο τής και τι αναζητούν πραγματικά οι άνδρες!

Υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που συνδέει όλους τους πελάτες της Saurora Grace, της σεξουαλικής βοηθού που έγινε γνωστή επειδή πληρώνεται από μητέρες για να μυήσει τους άπειρους γιους τους και η απάντηση ίσως σας εκπλήξει.

Το πελατολόγιό της και το κοινό στοιχείο όλων

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Grace εξήγησε ότι το πελατολόγιό της είναι εξαιρετικά ευρύ και περιλαμβάνει ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης: «Έχω δεχτεί επιχειρηματίες, CEOs, δασκάλους, αστυνομικούς. Κάθε τύπο ανθρώπου που μπορείτε να φανταστείτε: ελεύθερες γυναίκες, άτομα με αναπηρία, ανθρώπους που προσπερνάτε καθημερινά στον δρόμο και δεν θα τους δίνατε δεύτερη ματιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κοινό στοιχείο που ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, σύμφωνα με την ίδια, είναι η εξάντληση από την κοινωνική πίεση: «Όλοι τους έχουν κουραστεί να υποδύονται ρόλους. Θέλουν έναν χώρο όπου δεν χρειάζεται να προσποιούνται και μπορούν απλώς να υπάρχουν. Αυτό είναι που πληρώνουν όταν μπαίνουν σε αυτό το δωμάτιο». Η Grace τονίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα ντροπιαστικό στην αναζήτηση της οικειότητας και της εξερεύνησης, αρκεί να μην βλάπτεται κανείς.

Οι πελάτες της κυμαίνονται από άνδρες και γυναίκες ηλικίας 21 έως 80 ετών, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για έναν ασφαλή χώρο σεξουαλικής και συναισθηματικής έκφρασης δεν έχει ηλικία ούτε κοινωνικά σύνορα.

Το προσωπικό βίωμα που την έκανε να στραφεί σε αυτό το «επάγγελμα»

Η επιθυμία της Saurora Grace να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν με το σώμα και την απόλαυση προέκυψε από μια οδυνηρή προσωπική απώλεια. Όπως εξήγησε μιλώντας στη «The Sun», ο θάνατος της μητέρας της αναδιαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη επαφή.

«Με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο συχνά οι άνθρωποι αρνούνται στον εαυτό τους την οικειότητα και την ειλικρίνεια μέχρι να είναι πολύ αργά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό την ώθησε σε μια εργασία που βοηθά τους άλλους να επανασυνδεθούν με αυτές τις αξίες.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου

 30.04.2026 - 07:49
Από που θα δείτε τους ημιτελικούς του Europa και Conference, αλλά και τις μάχες Ολυμπιακού και ΠΑΟ (ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 30/04)

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 87χρονος, μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το πρωί, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 87χρονος - Το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Στην Αθήνα για τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο ΠτΔ

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

Από κρίση σε κρίση η Κύπρος: Άρχισε δουλειά το κλιμάκιο του FBI για υπόθεση «Σάντυ» - Τελεσίγραφο σε ΠτΔ από κτηνοτρόφους για αφθώδη

Τροχαίο με το «καλημέρα»: Όχημα προσέκρουσε σε φράκτη - Εντοπίστηκε αναίσθητος ο οδηγός

Τροχαίο με το «καλημέρα»: Όχημα προσέκρουσε σε φράκτη - Εντοπίστηκε αναίσθητος ο οδηγός

Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

