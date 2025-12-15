Ecommbx
Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια

 15.12.2025 - 15:05
Ανησυχία στα κατεχόμενα: Ανακοινώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προμηθεύτηκαν 200 χιλιάδες εμβόλια

Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού σε αγελάδες σε κτηνοτροφική μονάδα στο κατεχόμενο χωριό Λάπαθος Αμμοχώστου και άρχισε η εφαρμογή μέτρων από το «υπουργείο γεωργίας», το «τμήμα κτηνιατρικών υπηρεσιών», τον τ/κ σύνδεσμο κτηνιάτρων και το επιμελητήριο μηχανικών τροφίμων, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν καραντίνα, εμβολιασμό, βιοασφάλεια και μετακίνηση των ζώων με όλες τις "αρμόδιες υπηρεσίες" να καθησυχάζουν ότι η ασθένεια δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Ο αφθώδης πυρετός, ο οποίος εμφανίστηκε στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2025 και έχει προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στην Τουρκία από τα μέσα του έτους, εντοπίστηκε σε φάρμα στο χωριό Λάπαθος, αναφέρει ο τ/κ κτηνιατρικός σύνδεσμος, σημειώνοντας ότι θετικά ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσων από το εργαστήριο ιολογίας των «κτηνιατρικών υπηρεσιών».

Αμέσως μετά τη διάγνωση που έγινε εντός 5 ωρών από την λήψη των δειγμάτων, όπως σημειώνεται, όλοι οι "αρμόδιοι φορείς" παρακάθισαν σε σύσκεψη και αποφάσισαν "συγκεκριμένα κι ολοκληρωμένα μέτρα".

Ο σύνδεσμος τονίζει ότι κατά την επόμενη περίοδο τα μέτρα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, ιδίως από τους κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, τους μεταφορείς ζώων, όσους μεταφέρουν γάλα από αγροκτήματα, όσους μεταφέρουν ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών, καθώς και από το προσωπικό ιδιωτικών, δημοτικών και επίσημων φορέων που διεξάγουν δραστηριότητες απολύμανσης.

Σε σύσκεψη που έγινε χθες, με τη συμμετοχή και πανεπιστημιακών, αποφασίστηκε όπως τα σημεία εισόδου και εξόδου σε κτηνοτροφικές περιοχές με πιθανό κίνδυνο μόλυνσης τεθούν υπό έλεγχο ως προληπτικό μέτρο, όπως κι έγινε.

Όπως αναφέρεται, προμηθεύτηκαν από την Τουρκία 200.000 εμβόλια σε πρώτη φάση κι έχουν συγκροτηθεί ομάδες εμβολιασμού μικρών και μεγάλων ζώων.

Έχουν επίσης ενημερωθεί οι κτηνοτρόφοι – παραγωγοί, ενώ ετοιμάστηκαν και ενημερωτικά φυλλάδια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ιστορική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην υπογραφή στο Παρίσι της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας.

