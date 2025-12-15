«Έφυγε η μπάρα τους» - Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν παρατηρηθεί κακόβουλες ενέργειες και πρόκληση ζημιών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης όπου έχουν τοποθετηθεί έξυπνα συστήματα στάθμευσης.

Συγκεκριμένα, τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στο δημοτικό χώρο στάθμευσης Μακένζι, προκαλώντας ζημιές σε δημοτική περιουσία και δυσλειτουργία των συστημάτων που εξυπηρετούν καθημερινά τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης.

Ο Δήμος Λάρνακας καταδικάζει απερίφραστα τις ενέργειες αυτές και ενημερώνει ότι θα προβαίνει σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για κάθε παρόμοιο περιστατικό. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης ελέγχονται και επιτηρούνται μέσω κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, και κάθε παράνομη ενέργεια καταγράφεται.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων μήκους άνω των πέντε (5) μέτρων στους συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης, καθώς η μη τήρηση του κανονισμού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στις εγκαταστάσεις και στα συστήματα λειτουργίας τους.

Ο Δήμος καλεί το κοινό να επιδεικνύει σεβασμό στη δημοτική περιουσία, η οποία έχει δημιουργηθεί με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών.

Ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χώρων στάθμευσης και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους».