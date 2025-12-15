Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Τι ελέγχει

 15.12.2025 - 12:44
Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Τι ελέγχει

Εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης για την ανίχνευση αλκοόλης στην εκπνοή των οδηγών ή/και ναρκωτικών σε δείγμα σάλιου, αρχίζει από σήμερα Δευτέρα 15/12/2025 και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025.

Η εν λόγω εκστρατεία θα διεξάγεται ταυτόχρονα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας Roadpol. Για την χρονική περίοδο 2022 – 2024, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών, ως επίσης και η απρόσεκτη οδήγηση, αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στη Κύπρο, σε ποσοστό 23,3% και 21,4% αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό όλων των οδικών θανάτων που προκαλούνται στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλεται αποδεδειγμένα στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ενώ όπως είναι γνωστό, η χρήση ναρκωτικών συμβάλει στη μείωση της νοητικής και ψυχολογικής προσπάθειας που καταβάλλεται κατά την οδήγηση, αλλά και στη μείωση της απόδοσης του οδηγού, με αύξηση κινδύνου εμπλοκής σε οδική σύγκρουση.

Ιστορική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην υπογραφή στο Παρίσι της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας.

