Έγγραφα Φυλακών: Στο Κακουργιοδικείο Αριστοτέλους, Δημητρίου και άλλα 6 πρόσωπα - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη

Μετά από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, με προσωπική εγγύηση ύψους €50.000 έκαστος.

Μεταξύ των κατηγορούμενων βρίσκεται η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, 5 μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος και νυν αστυνομικός.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αδικήματα κατά παράβαση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, κλοπή από δημόσιους λειτουργούς, παραβίαση των κανόνων ασφαλείας διαβαθμισμένων εγγράφων και παράνομη κατοχή περιουσίας.

Τα έγγραφα εντοπίστηκαν στις 10 Απριλίου 2025 στην οικία Αρχιδεσμοφύλακα. Περιλάμβαναν 48.430 έγγραφα, αποτελούμενα από 250.464 σελίδες.

Κατά τη διαδικασία της παραπομπής, ο δικηγόρος της κ. Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ζήτησε από την Κατηγορούσα Αρχή το μαρτυρικό υλικό να δοθεί σε έντυπη μορφή, λόγω ανυπέρβλητου κόστους στην εκτύπωσή του.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε ότι δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση και ζήτησε από τον κ. Τριανταφυλλίδη να υποβάλει το αίτημά του στον Γενικό Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ