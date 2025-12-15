Ecommbx
Κύπρος 2025: Κύπρια...συνταξιούχος έμεινε άστεγη στη Λάρνακα - Συγκλονίζει η ιστορία της - Video
Κύπρος 2025: Κύπρια...συνταξιούχος έμεινε άστεγη στη Λάρνακα - Συγκλονίζει η ιστορία της - Video

 15.12.2025 - 09:21
Κύπρος 2025: Κύπρια...συνταξιούχος έμεινε άστεγη στη Λάρνακα - Συγκλονίζει η ιστορία της - Video

Σοβαρό κοινωνικό προβληματισμό προκαλεί η περίπτωση συνταξιούχας στη Λάρνακα, η οποία, παρά το γεγονός ότι λαμβάνει σύνταξη ύψους μόλις 400 ευρώ, ζει χωρίς μόνιμη στέγη.

Η γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, αναγκάζεται να διαμένει περιστασιακά «δεξιά κι αριστερά», όπου και αν βρει φιλοξενία, αδυνατώντας να καλύψει τα βασικά έξοδα διαβίωσης και ενοικίου.

Το θέμα ήρθε στο φως μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από βίντεο που προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις. Στο βίντεο, η ηλικιωμένη γυναίκα εμφανίζεται εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητά της και την αίσθηση εγκατάλειψης που βιώνει.

«Είναι καιρός το 2025 να πεινά ο Κυπραίος;» διερωτάται χαρακτηριστικά η κυρία Μυρό, εκφράζοντας την αγανάκτηση και την απογοήτευσή της για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει συνταξιούχοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε βίντεο

Πηγή: SOCIALISTA.com.cy

Με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν συναντάται σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, με τον οποίο αναμένεται να υπογράψει Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με αιχμή την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό.

