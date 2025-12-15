Κύπρος 2025: Κύπρια...συνταξιούχος έμεινε άστεγη στη Λάρνακα - Συγκλονίζει η ιστορία της - Video

Η γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, αναγκάζεται να διαμένει περιστασιακά «δεξιά κι αριστερά», όπου και αν βρει φιλοξενία, αδυνατώντας να καλύψει τα βασικά έξοδα διαβίωσης και ενοικίου.

Το θέμα ήρθε στο φως μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από βίντεο που προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις. Στο βίντεο, η ηλικιωμένη γυναίκα εμφανίζεται εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητά της και την αίσθηση εγκατάλειψης που βιώνει.

«Είναι καιρός το 2025 να πεινά ο Κυπραίος;» διερωτάται χαρακτηριστικά η κυρία Μυρό, εκφράζοντας την αγανάκτηση και την απογοήτευσή της για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει συνταξιούχοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

