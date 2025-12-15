VIDEO: «Πλήρωναν ενοίκιο και τους έπεσε η στέγη στο κεφάλι» – Προσφυγικό σπίτι κατέρρευσε - Η ιδιοκτήτρια τους διώχνει αντί να το φτιάξει

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και καταγράφονται στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την εθελόντρια Έλεν Χρίστου, μεγάλα κομμάτια της οροφής αποκολλήθηκαν και έπεσαν μέσα στον χώρο του σπιτιού, λίγα μόλις μέτρα από σημεία όπου κινούνται καθημερινά οι ένοικοι. Το σπίτι, παλαιό και εμφανώς ασυντήρητο, παρουσίαζε προβλήματα εδώ και καιρό, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ουδέποτε έγιναν ουσιαστικές εργασίες συντήρησης.

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η στάση της ιδιοκτήτριας. Αντί να αναλάβει την ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημιάς ή έστω να δείξει κατανόηση μπροστά στον κίνδυνο, φέρεται να γελά και να τους λέει «αν δεν σας αρέσει, να φύγετε», αγνοώντας πλήρως το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν αλλού, ούτε διαθέτουν συμβόλαια ή αποδείξεις που θα τους προστάτευαν νομικά.

Πηγή: SOCIALISTA.com.cy