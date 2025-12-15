Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Πλήρωναν ενοίκιο και τους έπεσε η στέγη στο κεφάλι» – Προσφυγικό σπίτι κατέρρευσε - Η ιδιοκτήτρια τους διώχνει αντί να το φτιάξει

 15.12.2025 - 10:01
VIDEO: «Πλήρωναν ενοίκιο και τους έπεσε η στέγη στο κεφάλι» – Προσφυγικό σπίτι κατέρρευσε - Η ιδιοκτήτρια τους διώχνει αντί να το φτιάξει

Σοκ και αγανάκτηση προκαλεί η εικόνα ενός σπιτιού που μετατράπηκε σε παγίδα ζωής για τους ενοίκους του. Μια οικογένεια που διαμένει εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια σε προσφυγική κατοικία, πληρώνοντας κανονικά το ενοίκιό της, είδε τη στέγη του σπιτιού να καταρρέει κυριολεκτικά μέσα στην κουζίνα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και καταγράφονται στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την εθελόντρια Έλεν Χρίστου, μεγάλα κομμάτια της οροφής αποκολλήθηκαν και έπεσαν μέσα στον χώρο του σπιτιού, λίγα μόλις μέτρα από σημεία όπου κινούνται καθημερινά οι ένοικοι. Το σπίτι, παλαιό και εμφανώς ασυντήρητο, παρουσίαζε προβλήματα εδώ και καιρό, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ουδέποτε έγιναν ουσιαστικές εργασίες συντήρησης.

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η στάση της ιδιοκτήτριας. Αντί να αναλάβει την ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημιάς ή έστω να δείξει κατανόηση μπροστά στον κίνδυνο, φέρεται να γελά και να τους λέει «αν δεν σας αρέσει, να φύγετε», αγνοώντας πλήρως το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν αλλού, ούτε διαθέτουν συμβόλαια ή αποδείξεις που θα τους προστάτευαν νομικά.

 

Πηγή: SOCIALISTA.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

