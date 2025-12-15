Σημαντικό tip: Το «κόλπο» για να παραλαμβάνεις πρώτος την βαλίτσα στο αεροδρόμιο

Ecommbx
LIKE ONLINE

 15.12.2025 - 09:42
Ναι, κανείς δεν θέλει να περιμένει στην ουρά για να παραλάβει την βαλίτσα του, μετά από μία πτήση. Τι μπορείς να κάνεις;

Υπάλληλοι αεροδρομίου και ταξιδιωτικοί experts έχουν μοιραστεί τα πιο αποτελεσματικά κόλπα που μπορούν να μειώσουν τον χρόνο αναμονής παραλαβής της βαλίτσας σας. Σύμφωνα με την ανάρτησή στο Quora ενός υπαλλήλου σε αεροδρόμιο, η λύση είναι να αφήνετε τις αποσκευές σας τελευταίοι. Όπως εξηγεί: «Οι βαλίτσες φορτώνονται πάντα από μπροστά προς τα πίσω στα καρότσια μεταφοράς, οπότε αν κάνετε check-in τελευταίοι, οι δικές σας αποσκευές θα είναι στο τελευταίο καρότσι και πιθανότατα θα βγουν πρώτες».

Η τακτική αυτή, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο να χάσει κανείς την ώρα λήξης του check-in. Εναλλακτικά, ο υπάλληλος προτείνει να ζητήσετε από το προσωπικό του check-in ή του bag-drop να τοποθετήσει ετικέτα «προτεραιότητας» ή «εύθραυστο» στις αποσκευές σας. Τα «εύθραυστα» αντικείμενα φορτώνονται συνήθως τελευταία και τοποθετούνται στην κορυφή, με αποτέλεσμα να είναι από τα πρώτα που ξεφορτώνονται κατά την άφιξη.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

 

