Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗγετική διάκριση για τη Louis Hotels!
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ηγετική διάκριση για τη Louis Hotels!

 15.12.2025 - 09:33
Ηγετική διάκριση για τη Louis Hotels!

Η Louis Hotels με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κος. Ιάσων Περδίος, τιμήθηκε με το βραβείο Business Leader 2024 στην κατηγορία «Τουρισμός – Αναψυχή – Εστίαση» στο πλαίσιο των 12ων ΚΕΒΕ Business Leader Awards. Η διάκριση αυτή έρχεται ως αναγνώριση της πολυετούς και καθοριστικής προσφοράς του κου. Περδίου, στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά και ευρύτερα στον τουριστικό τομέα της Κύπρου.

Με πορεία που εκτείνεται σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο κος. Περδίος έχει συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Κύπρου, τόσο μέσω του ρόλου του στη Louis Hotels, όσο και από τη μακροχρόνια ενεργή συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ.

Έπειτα από μία πλούσια επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό, ο κος. Περδίος εντάχθηκε στη Louis Hotels το 1978, αναλαμβάνοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή σε ένα εκ των ξενοδοχείων του Ομίλου. Η επαγγελματική του πορεία εξελίχθηκε σταθερά και το 1983, με την ίδρυση της αλυσίδας ξενοδοχείων και εστιατορίων του Ομίλου, του ανατέθηκε η γενική διεύθυνση. Από τον Ιούνιο του 1997 έως και σήμερα διατελεί ως CEO της Louis Hotels, οδηγώντας τον Όμιλο σε μια διαδρομή συνεχούς ανάπτυξης και στρατηγικής εξέλιξης.

Με αφορμή τη βράβευσή του, ο κος. Περδίος δήλωσε:
«Η διάκριση αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της Louis Hotels. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεχούς δέσμευσης για ποιότητα, καινοτομία και γνήσια φιλοξενία. Συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε στον κυπριακό τουρισμό, με όραμα και πίστη στις δυνατότητές του.»

Ο Όμιλος της Louis Hotels συγχαίρει θερμά τον CEO της για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία επιβεβαιώνει την προσήλωση του ιδίου αλλά και της εταιρείας στη διαρκή αναβάθμιση του τουριστικού τομέα και των υπηρεσιών φιλοξενίας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχετε φωτοβολταϊκά στο σπίτι; Τι προτείνει η ΑΗΚ για μειωμένο κόστος και μέγιστη ενεργειακή αυτονομία
Θα πας διακοπές αυτά τα Χριστούγεννα; Αυτές είναι οι καλύτερες αγορές στην Ευρώπη που αξίζει να επισκεφθείς
«Γιατί έχουμε τα πάρκινγκ;»: Δεν θα πιστέψετε που αποφάσισε να σταθμεύσει οδηγός – Δείτε την viral φωτογραφία
Συγκλονίζει Κύπρια ηθοποιός - «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αντέδρασα σαν αγρίμι»
Θρήνος για τον θάνατο του Ανδρέα Αναστασίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Σημαντικό tip: Το «κόλπο» για να παραλαμβάνεις πρώτος την βαλίτσα στο αεροδρόμιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Γιατί έχουμε τα πάρκινγκ;»: Δεν θα πιστέψετε που αποφάσισε να σταθμεύσει οδηγός – Δείτε την viral φωτογραφία

 15.12.2025 - 09:35
Επόμενο άρθρο

Σημαντικό tip: Το «κόλπο» για να παραλαμβάνεις πρώτος την βαλίτσα στο αεροδρόμιο

 15.12.2025 - 09:42
Στο Παρίσι ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν και υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης

Στο Παρίσι ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν και υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης

Με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν συναντάται σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, με τον οποίο αναμένεται να υπογράψει Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με αιχμή την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Παρίσι ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν και υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης

Στο Παρίσι ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν και υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης

  •  15.12.2025 - 07:51
Από την γκαλερί στην κάλπη: H σύγκρουση Αννίτας – Χρίστου με φόντο τις βουλευτικές

Από την γκαλερί στην κάλπη: H σύγκρουση Αννίτας – Χρίστου με φόντο τις βουλευτικές

  •  15.12.2025 - 06:32
Έγγραφα Φυλακών: Στο Κακουργιοδικείο Αριστοτέλους, Δημητρίου και άλλα 6 πρόσωπα - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη

Έγγραφα Φυλακών: Στο Κακουργιοδικείο Αριστοτέλους, Δημητρίου και άλλα 6 πρόσωπα - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη

  •  15.12.2025 - 09:47
VIDEO - Αρνείται το κολάζ και ξεσπά ο Δίπλαρος: «Ντροπή και αίσχος ... δεν είναι τέχνη, είναι εμετός»

VIDEO - Αρνείται το κολάζ και ξεσπά ο Δίπλαρος: «Ντροπή και αίσχος ... δεν είναι τέχνη, είναι εμετός»

  •  15.12.2025 - 08:58
Συγκλονιστικές εικόνες από το θανατηφόρο με 23χρονο – Διερευνάται ποιος παραβίασε τον σηματοδότη – «Προβληματικό» το σημείο σύγκρουσης

Συγκλονιστικές εικόνες από το θανατηφόρο με 23χρονο – Διερευνάται ποιος παραβίασε τον σηματοδότη – «Προβληματικό» το σημείο σύγκρουσης

  •  15.12.2025 - 08:36
«Άνοιξαν» οι ουρανοί από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – «Μας ξύπνησαν οι βροντές» - Δείτε βίντεο

«Άνοιξαν» οι ουρανοί από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – «Μας ξύπνησαν οι βροντές» - Δείτε βίντεο

  •  15.12.2025 - 09:05
Έχετε φωτοβολταϊκά στο σπίτι; Τι προτείνει η ΑΗΚ για μειωμένο κόστος και μέγιστη ενεργειακή αυτονομία

Έχετε φωτοβολταϊκά στο σπίτι; Τι προτείνει η ΑΗΚ για μειωμένο κόστος και μέγιστη ενεργειακή αυτονομία

  •  15.12.2025 - 06:35
VIDEO: Έκαναν τη «νύχτα μέρα» στη Λεμεσό - Άγριες επιθέσεις κατά αστυνομικών - Ζημιές σε περιπολικά

VIDEO: Έκαναν τη «νύχτα μέρα» στη Λεμεσό - Άγριες επιθέσεις κατά αστυνομικών - Ζημιές σε περιπολικά

  •  15.12.2025 - 08:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα