VIDEO - Αρνείται το κολάζ και ξεσπά ο Δίπλαρος: «Ντροπή και αίσχος ... δεν είναι τέχνη, είναι εμετός»

Όπως ανέφερε, αναζήτησε τα έργα του καλλιτέχνη στο διαδίκτυο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα από το κολάζ».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στο περιεχόμενο των έργων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι τέχνη, είναι εμετός», προσθέτοντας ότι πρόκειται για έργα που «βρίζουν τα θεία και την πίστη μας» και συνιστούν «βλασφημία για τη θρησκεία μας». Κάλεσε, μάλιστα, τον καλλιτέχνη «να κοιτάξει τον εσωτερικό του κόσμο» και να απολογηθεί, αντί όπως είπε να επιτίθεται. «Είναι ντροπή, αίσχος, εμετός, οχετός. Κάποιοι πρέπει να δράσουν και επιτέλους να σταματήσουν να κρύβονται και κάποιες πολιτικές δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Yπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Γιώργος Γαβριήλ είχε υποστηρίξει δημόσια ότι το επίμαχο υλικό που κυκλοφόρησε δεν αποτελεί δικό του έργο, αλλά προϊόν κολάζ, κατηγορώντας ευθέως τον κ. Δίπλαρο. «Πολλοί με βρίζουν και με κατηγορούν. Δεν είναι δικό μου έργο αλλά προϊόν κολάζ του Αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κυρίου Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος έκοψε κομμάτια από διάφορα έργα μου και τα ένωσε, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει εντυπώσεις», ανέφερε ο καλλιτέχνης, με τη δημόσια αντιπαράθεση να συνεχίζεται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Δείτε βίντεο: