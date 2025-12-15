Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, η διαδικασία σημαδεύτηκε από έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ανταλλαγή πυρών μεταξύ κομμάτων και κριτική κατά της κυβέρνησης, ενώ καταγράφηκαν πολιτικές τοποθετήσεις για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως το Κυπριακό, το μεταναστευτικό, την υγεία και τα ενεργειακά.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την ανάγνωση της σύνοψης της έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών από την πρόεδρό της, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, και ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων.

Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, χαιρέτισαν τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, κάνοντας ειδική αναφορά στις μεταρρυθμίσεις και τα έργα που προωθήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε το 2025 «χρονιά επιδόσεων για πολλούς κλάδους», σημειώνοντας πως μόνο τα κέρδη των τραπεζών δεν παρουσιάζουν ρεκόρ, κάτι που – όπως ανέφερε – συνέβαινε μόνο κατά τη διακυβέρνηση ΑΚΕΛ.

Εκ μέρους της ΕΔΕΚ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολούθησε μια συνετή πολιτική που οδήγησε σε πρωτοφανή, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οικονομική ανάπτυξη, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, ανέφερε πως η οικονομία αντιμετωπίζεται ως εθνικό ζήτημα και όχι ως εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Από πλευράς αντιπολίτευσης αναγνωρίστηκαν ορισμένα θετικά στοιχεία του προϋπολογισμού, χωρίς να λείψει η έντονη κριτική προς την κυβέρνηση.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, υπογράμμισε ότι «με την οικονομία δεν παίζουμε», σημειώνοντας πως, παρά τις λανθασμένες προτεραιότητες της κυβέρνησης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα επιδείξει υπευθυνότητα και θα υπερψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τόνισε την ανάγκη για περισσότερες δημόσιες επενδύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, ενώ στρέφοντας τα πυρά της προς αριστερά και ακροδεξιά, έκανε λόγο για σύγκλιση στον αντιευρωπαϊσμό, στην επιστροφή χρεοκοπημένων οικονομικών πολιτικών και στον λαϊκισμό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τους αριθμούς παρά για την κοινωνία. Ανέφερε ότι, παρά τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, διευρύνονται οι κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες και πως ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, επέκρινε την καθυστέρηση σε μεγάλα έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και το τερματικό στο Βασιλικό, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στην προηγούμενη διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο Λίνος Παπαγιάννης ανέφερε ότι η θετική πορεία της οικονομίας επιτεύχθηκε με κόστος, τονίζοντας πως για χιλιάδες συμπολίτες η καθημερινότητα παραμένει ένας αγώνας επιβίωσης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σημείωσε ότι πίσω από τους θετικούς αριθμούς κρύβεται μια διαφορετική πραγματικότητα για πολλούς πολίτες, με την ακρίβεια να διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα, την ώρα που οι τράπεζες καταγράφουν υπερκέρδη.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο Τρίτη και αναμένεται να κορυφωθεί με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού το βράδυ της Τετάρτης.

Υπέρ του προϋπολογισμού αναμένεται να ψηφίσουν ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, ενώ κατά θα ταχθεί το ΑΚΕΛ. Ανοικτό παραμένει το τοπίο ως προς τη στάση που θα τηρήσουν ΕΛΑΜ και Κίνημα Οικολόγων.

