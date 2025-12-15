Ο πιο φρικτός θάνατος: Το αγόρι που κόλλησε σε καμινάδα και βρέθηκε μετά από 7 χρόνια

Ένας νεαρός που εγκλωβίστηκε σε καμινάδα υπέστη έναν από τους χειρότερους θανάτους και βρέθηκε επτά χρόνια αργότερα.

Ένας από τους πιο φρικτούς θανάτους της ιστορίας έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ, όταν ένας αγνοούμενος για επτά χρόνια νεαρός, βρέθηκε νεκρός σε μια καμινάδα, μόλις ένα μίλι μακριά από το σπίτι του.

Ο 18χρονος Joshua Maddux έφυγε από το σπίτι του στο Woodland Park, στο Teller County, για μια μικρή βόλτα τον Μάιο του 2008 , αλλά δεν επέστρεψε ποτέ...

Με τα χρόνια, η οικογένειά του κρατούσε την ελπίδα ότι «είχε αποφασίσει να φύγει από την πόλη και να ξεκινήσει μια νέα ζωή», έγραψε η αδερφή του Kate στην ιστοσελίδα News of Woodland Park.

Η αναζήτηση και η φρικιαστική ανακάλυψη

Ο πατέρας του Joshua έψαχνε σε καταφύγια αστέγων και κάμπινγκ στην γύρω περιοχή, ελπίζοντας να βρει τον αγνοούμενο γιο του ζωντανό. «Ξύπνησα ένα πρωί και τον άφησα σπίτι, αλλά μετά δεν γύρισε ποτέ. Νομίζαμε ότι ήταν με φίλους, αλλά κανείς δεν τον είχε δει. Είναι ένα μακροχρόνιο πράγμα, όπου θρηνείς περιμένοντας», ανέφερε στο Sky News.

Επτά χρόνια αργότερα, το 2015, οι εργάτες κατασκευών έκαναν μια σοκαριστική ανακάλυψη. Κατεδάφιζαν μια καλύβα όταν παρατήρησαν μια έντονη μυρωδιά. Τότε μετακίνησαν ένα μεγάλο κομμάτι επίπλου που εμπόδιζε το τζάκι, όπου βρήκαν ρούχα του νεαρού, τα οποία είχαν διπλωθεί προσεκτικά.