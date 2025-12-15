Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Κύπρος καταγγέλλει τουρκικές εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις στον ΟΗΕ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Κύπρος καταγγέλλει τουρκικές εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις στον ΟΗΕ

 15.12.2025 - 23:59
Η Κύπρος καταγγέλλει τουρκικές εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις στον ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας διένειμε στα μέλη του Συμβουλίου επιστολή της Mόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου, με την οποία η Λευκωσία καταγγέλλει εκτεταμένες τουρκικές εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2025. 

Στην επιστολή της Κυπριακής Αποτολής ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2025, η Λευκωσία κάνει λόγο για «328 εναέριες και 16 ναυτικές παραβιάσεις», σημειώνοντας ότι «93 από τις 328 εναέριες παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη (UAVs)» και «56 από οπλισμένα στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη».

Η Λευκωσία αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν «μια ακόμη σαφή παραβίαση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου» και αντανακλούν τη «συνηθισμένη κατάφωρη περιφρόνηση της Τουρκίας προς τον Χάρτη των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή αναφέρονται παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, του FIR Λευκωσίας, των χωρικών υδάτων, καθώς και η «παράνομη χρήση κλειστών λιμένων και αεροδρομίων της Κύπρου» από τις τουρκικές δυνάμεις.

Η κυπριακή κυβέρνηση εκφράζει επίσης ανησυχία για τις «σχεδόν καθημερινές εισόδους στη νεκρή ζώνη» και την «ενίσχυση της στρατιωτικής υποδομής στις κατεχόμενες περιοχές», χαρακτηρίζοντάς τις ενέργειες ως μέρος της «εμμένουσας επιθετικής συμπεριφοράς» της Τουρκίας για δημιουργία «νέων τετελεσμένων».

Τέτοιες πρακτικές, σημειώνει, «υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων και τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

Παρά τις προκλήσεις, η Κύπρος δηλώνει ότι παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη» στη στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την Προσωπική του Απεσταλμένη, ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών. Η επιστολή επαναλαμβάνει ότι η επιδιωκόμενη λύση είναι αυτή που προβλέπεται από τα Ηνωμένα Έθνη για μια «δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα».

Η Κυπριακή Αποστολή ζήτησε η επιστολή και τα επισυναπτόμενα έγγραφα της να κυκλοφορήσουν ως επίσημα έγγραφα της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα «Κυπριακό», και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Ζωή Ζορπά: Ήταν μόλις 29 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
«Tι ζώδιο είσαι; Τι ωροσκόπος έχεις;»: Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν στα ζώδια;
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Συγκλονίζει Κύπρια ηθοποιός - «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αντέδρασα σαν αγρίμι»
Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατηγορούν για σεξουαλικές κακοποίηση – Το προφίλ του
Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Δε συμπαθούσα την Τσέλσι, όμως μετά έγινε η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»: Ο Σεσκ Φάμπρεγας άνοιξε την… καρδιά του!

 15.12.2025 - 23:40
Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

Παρουσία των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και άλλων μελών της κυβέρνησης άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρεμιέρα με πυρά και έντονη κριτική - Στήριξη από τα κόμματα συγκυβέρνησης

  •  15.12.2025 - 21:23
Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

Τετραετές Σχέδιο Δράσης συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας σε 16 τομείς - Τι προβλέπει

  •  15.12.2025 - 17:34
Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

Προλαβαίνουν για κόμμα Φειδίας και Τορναρίτης; Πόσο καιρό θέλει να εξεταστεί η αίτηση

  •  15.12.2025 - 13:41
Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

Σε στάση εργασίας και οι καθηγητές – Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος στο «Τ»

  •  15.12.2025 - 18:59
Ζωγράφισε πάλι ο BOB DiplaROSS!

Ζωγράφισε πάλι ο BOB DiplaROSS!

  •  15.12.2025 - 19:19
Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Κύπρο - Ποιο το μέγεθος

  •  15.12.2025 - 13:24
Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

Πολιτογραφήσεις: Τελικές αγορεύσεις στη δίκη για Συλλούρη και Τζιοβάνη

  •  15.12.2025 - 18:24
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

  •  15.12.2025 - 16:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα