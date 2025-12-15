Η Κύπρος καταγγέλλει τουρκικές εναέριες και ναυτικές παραβιάσεις στον ΟΗΕ

Στην επιστολή της Κυπριακής Αποτολής ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2025, η Λευκωσία κάνει λόγο για «328 εναέριες και 16 ναυτικές παραβιάσεις», σημειώνοντας ότι «93 από τις 328 εναέριες παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη (UAVs)» και «56 από οπλισμένα στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη».

Η Λευκωσία αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν «μια ακόμη σαφή παραβίαση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου» και αντανακλούν τη «συνηθισμένη κατάφωρη περιφρόνηση της Τουρκίας προς τον Χάρτη των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή αναφέρονται παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, του FIR Λευκωσίας, των χωρικών υδάτων, καθώς και η «παράνομη χρήση κλειστών λιμένων και αεροδρομίων της Κύπρου» από τις τουρκικές δυνάμεις.

Η κυπριακή κυβέρνηση εκφράζει επίσης ανησυχία για τις «σχεδόν καθημερινές εισόδους στη νεκρή ζώνη» και την «ενίσχυση της στρατιωτικής υποδομής στις κατεχόμενες περιοχές», χαρακτηρίζοντάς τις ενέργειες ως μέρος της «εμμένουσας επιθετικής συμπεριφοράς» της Τουρκίας για δημιουργία «νέων τετελεσμένων».

Τέτοιες πρακτικές, σημειώνει, «υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων και τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

Παρά τις προκλήσεις, η Κύπρος δηλώνει ότι παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη» στη στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την Προσωπική του Απεσταλμένη, ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών. Η επιστολή επαναλαμβάνει ότι η επιδιωκόμενη λύση είναι αυτή που προβλέπεται από τα Ηνωμένα Έθνη για μια «δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα».

Η Κυπριακή Αποστολή ζήτησε η επιστολή και τα επισυναπτόμενα έγγραφα της να κυκλοφορήσουν ως επίσημα έγγραφα της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα «Κυπριακό», και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

