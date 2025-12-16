Ecommbx
Κρεμλίνο: H συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δεν προμηνύει τίποτα καλό
ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο: H συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δεν προμηνύει τίποτα καλό

 16.12.2025 - 20:31
Κρεμλίνο: H συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δεν προμηνύει τίποτα καλό

Το Κρεμλίνο έκρινε σήμερα ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία «δεν προμηνύει τίποτα καλό», σημειώνοντας ότι η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των τελευταίων συνομιλιών στο Βερολίνο.

«Η συμμετοχή των Ευρωπαίων, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποδοχής (της συμφωνίας από τη Μόσχα) δεν προμηνύει τίποτα καλό» είπε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα έπρεπε πρώτα να πληροφορηθεί τι εκπονήθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών πριν οργανωθεί μια νέα συνάντηση, με τη δική της συμμετοχή, για το θέμα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη Δευτέρα την «πρόοδο» που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις, μετά τις συναντήσεις που είχε στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι Ευρωπαίοι, σύμμαχοι του Κιέβου, προωθούν μια παράλληλη πρόταση που αφορά την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, εγγυήσεις παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ και τη συγκρότηση ουκρανικού στρατού 800.000 ανδρών. Οι προτάσεις αυτές θεωρούνται απαράδεκτες από τη Μόσχα, που τις έχει ήδη απορρίψει στο παρελθόν.

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά την αναθεώρησή του δεν έχουν ανακοινωθεί. Ο Ζελένσκι ωστόσο είπε ότι περιλαμβάνει και εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους του Κιέβου.

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως ευνοϊκό προς τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή από το Κίεβο είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το διακύβευμα τώρα για την ΕΕ είναι «να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τις ρωσικές θέσεις».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

