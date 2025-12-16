BBC: «Θα αμυνθούμε απέναντι στην αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσε ο Τραμπ»

«Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του BBC, το οποίο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για το λάθος σε επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ που δίνουν την εντύπωση ότι κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η αγωγή 33 σελίδων κατηγορεί το BBC ότι μετέδωσε «ψευδή, δυσφημιστική, παραπλανητική, υποτιμητική, προκλητική και κακόβουλη απεικόνιση του προέδρου Τραμπ», χαρακτηρίζοντάς την «αυθάδη προσπάθεια παρέμβασης και επηρεασμού» των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ του 2024. Η αγωγή κατηγορεί το BBC ότι «συνέθεσε δύο εντελώς ξεχωριστά μέρη της ομιλίας του προέδρου Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με σκοπό να παραποιήσει σκόπιμα το νόημα των λεγόμενων του».

Στην σελίδα του, το BBC αναφέρει ότι η αγωγή είναι ύψους πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναλυτικά, το δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Βρετανίας, αναφέρει: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων (3,7 δισ. λιρών) κατά του BBC για την παραποίηση της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021 σε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό για δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Φλόριντα».

